В Хабаровске на Парад Победы выпустят новую технику

В дальневосточной столице на Параде Победы, который состоится 9 мая, хабаровчане увидят бронеавтомобили «Тайфун-К». Эти машины — новички не только на празднике, но и в автопарках Восточного военного округа. Водители об особенностях этих моделей не рассказывают — это тайна.

Возможно, в этот раз горожанам покажут, наконец, артиллерийскую самоходную установку модели «Мста-С». РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что эта самоходная 152-миллиметровая дивизионная гаубица появилась на репетициях парада, но 9 мая её не выпустили в колонне по неизвестным причинам. Машина предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и миномётных батарей, фортификационных сооружений, живой силы противника и многого другого.

Участники мероприятия уже вовсю готовятся к празднованию Дня Победы — правда, пока ещё за городом, на аэродроме села Калинка. Репетиции в городе, на площади имени Ленина, пройдут трижды — 28 апреля, 2 и 6 мая. Финальную «тренировку» проведут, как и парад, в 10 часов утра. Шествие техники традиционно откроет легендарный танк Т-34. Всего в параде задействуют 87 боевых машин, среди которых есть бронетранспортёры, бронированные машины пехоты, «Тигры», мобильные «Искандеры-М» и комплексы «С-300».

От того, насколько организованно проходит транспорт на Параде Победы, во многом складывается общее впечатление о современной армии. В этом году все участники, несмотря на то, что отбор провели из числа лучших из лучших, прошли обязательное психологическое тестирование. Служебная проверка по каналам ФСБ и ГИБДД — неотъемлемая часть «конкурса» на участие в параде. Об этом корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» рассказал заместитель начальника автобронетанковой службы ВВО Михаил Путинцев.

Пока тренировки проходят ежедневно — с понедельника по пятницу — за городом. Водители машин говорят, что главное — отточить мастерство определения дистанции, а расположение площадки не имеет значения. Потом технику перебросят в Хабаровск для того, чтобы тренироваться вместе с другими участниками парада в реальной обстановке.