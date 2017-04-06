Трассу Хабаровск — Комсомольск засыпало апрельским снегом

Госавтоинспекторы советуют водителям не превышать скорость и не торопиться со сменой резины

Снежный циклон пришёл на территорию Хабаровского края. Под удар стихии попала трасса, связывающая дальневосточную столицу и Комсомольск-на-Амуре. Сейчас там нет сложной обстановки, которая могла быть затруднить движение, однако госавтоинспекторы просят соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость, чтобы не усугублять ситуацию.

«С началом снегопада дорожные службы засыпали дорогу песком. Опасных ситуаций на магистрали не было, дорогу не закрывали. Мы рекомендуем автолюбителям не торопиться со сменой резины. Также рекомендуем соблюдать правила дорожного движения и выбирать скоростной режим, исходя из дорожных и погодных условий. Дорога при резкой смене температуры становится непредсказуемой», — сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в отделении пропаганды краевого управления ГИБДД.

Если ситуация ухудшится, на трассу отправятся сотрудники Госавтоинспекции и представители управления МЧС. Пока же их помощь дорожникам и автовладельцам не нужна.

«Необходимости в дежурстве сотрудников МЧС сейчас на дороге нет. Но, чтобы ситуация не ухудшилась, рекомендуем автовладельцам соблюдать правила дорожного движения», — отметила сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Агентство писало, что западный циклон пришёл на территорию региона в ночь на 6 апреля. Он принёс с собой сильный ветер и осадки. На севере края пошёл снег, в южных и центральных районах ожидается дождь. Уже 8 апреля ожидается очередной циклон.