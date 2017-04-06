Живому символу Хабаровского края грозит вымирание

Резкое снижение поголовья гималайского медведя, который украшает герб Хабаровского края, эксперты наблюдают в лесах южной части региона. В тайге с конца февраля охотоведы находят трупы преждевременно вышедших из спячки косолапых.





«Ситуация неординарная, такого мы не наблюдали многие годы, — отметил директор хозяйства «Дурминское» Александр Баталов. — Гималайские медведи ушли в спячку ослабленными, не набравшими необходимого количества жира. Как раз сейчас в нашем лесоохотничьем хозяйстве мы проводим учётные работы, чтобы понять, сколько белогрудок у нас осталось. Мы создали прикормочные места, выставили фотоловушки. Так мы попытаемся подсчитать переживших эту зиму. Но, по предварительным оценкам, у нас численность этого вида упала в три раза».

Учёные объясняют медвежий падёж длительной бескормицей, которая началась в дальневосточной тайге два года назад и не прекращается до сих пор.

«Началось всё в 2015 году. Это был первый сезон, когда одновременно случился неурожай орехов и желудей в нашей тайге, — рассказал научный сотрудник лаборатории экологии животных института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергей Колчин. — Именно в ту осень медведи начали массово заходить в посёлки и города, чтобы как-то компенсировать нехватку пищи. Даже тем медведям, кому удалось пережить этот неблагоприятный год и благополучно перезимовать, пришлось столкнуться с аналогичной проблемой и на следующий сезон. Неурожай в 2016 году повторился. На большей части южных районов Хабаровского края из-за холодного лета и ранней осени жёлуди просто не сформировались. Повторный голод для популяции гималайских медведей оказался трагическим».





Всех погибших медведей объединяет то, что они практически лысые. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в прошлом году писало, что косолапые умирают от инфекции. Пробы, взятые у одного из хищников, показали, что он был болен лептоспирозом. Также у него обнаружили чесоточного клеща, который не позволяет нарастить животному шерсть и залечь в спячку.





Животных, практически лишённых шерсти, расставленные в тайге фотоловушки фиксировали и осенью, и даже в декабре, когда они должны были уже давно залечь в спячку.

«Мы предполагаем, что на фоне истощения у медведей нарушился иммунитет. И обычные заболевания, такие как рядовой демодекоз (болезнь, которую вызывает у хищных млекопитающих подкожный клещ — прим. ред.), поражающий кожу, начинают прогрессировать. Из-за этого появилось такое большое количество так называемых лысых медведей. Ослабленный организм с трудом противостоит болезням, клещи поражают шерсть», — добавил Сергей Колчин.

На хабаровской станции по борьбе с болезнями животных предполагают иные причины облысения белогрудок в тайге. Там уже исследовали двух обнаруженных в этом сезоне павших зверей.









«Облысение медведей мы связываем с элементарным голодом. Нарушаются обменные процессы, начинает выпадать шерсть, — прокомментировал результаты исследований начальник отдела противоэпизотических мероприятий и лечебной работы КГБУ «Хабаровская городская станция по борьбе с болезнями животных» Андрей Данилов. — Каких-либо грибковых заболеваний или поражения клещами у павших животных мы не обнаружили».

Тем не менее, все специалисты сходятся во мнении, что предпосылкой массовой заболеваемости гималайских медведей стал продолжительный голод. Повторяющийся несколько лет подряд неурожай кедровых орехов и желудей учёные объясняют интенсивными рубками и частыми пожарами в лесах южной части Хабаровского края. Голодные звери при этом представляют серьёзную угрозу людям. Они регулярно ищут пропитание на свалках, разоряют сады и пасеки.