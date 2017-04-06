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Хабаровские любители пинг-понга заново откроют этот вид спорта

Хабаровские любители пинг-понга заново откроют этот вид спорта
Весь мир отмечает День настольного тенниса
сегодня, 08:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Сегодня, 6 апреля, международное сообщество отмечает спортивный праздник — Всемирный день настольного тенниса. Несмотря на то, что особенным для пинг-понга этот день стал лишь в 2015 году, событие быстро завоевало популярность как у маститых игроков, так и у поклонников.


 

Инициатором учреждения новой спортивной даты выступила Международная Федерация настольного тенниса (International Table Tennis Federation, ITTF). Организация настаивала на популяризации пинг-понга, его продвижении в разных странах, объединении людей, увлекающихся им, и, конечно же, пропаганде здорового образа жизни. А проведение праздника именно 6 апреля было приурочено к Международному дню спорта на благо развития мира.


 

 

Настольный теннис появился более века назад, а с 1988 года стал олимпийским видом спорта. Это игра, основанная на перекидывании специального мяча ракетками на столе с сеткой по определённым правилам. Целью участников является достижение ситуации, когда противник не сможет отбить, или неправильно отобьёт шарик. 
 


 

По решению ITTF, ежегодно 6 апреля — это официальный международный праздник всех любителей и профессионалов настольного тенниса. Так что сегодня каждый хабаровчанин, который умеет играть в пинг-понг, может взяться  за ракетку и внести свой вклад в то, чтобы сделать эту игру доступной каждому и повсеместно.

 
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