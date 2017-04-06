В четверг в Хабаровске ветрено и дождливо

В дальневосточной столице сегодня, 6 апреля, облачно. Временами на небе будет выглядывать солнце, но большую часть дня хабаровчан ждёт пасмурная погода. Кроме этого, специалисты Дальневосточного УГМС предрекают сегодня дождь.









Температура воздуха в утренние часы составит 0...+2 градуса по Цельсию. После обеда в Хабаровске потеплеет до +10...+12 градусов.









В городе по-прежнему дует ветер с северо-востока. Воздушные массы движутся со скоростью 5-10 метров в секунду.