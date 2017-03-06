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Картина дня в Хабаровском крае: рейды экопатруля и "снежный" футбол: РИА "Восток-Медиа"
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Картина дня в Хабаровском крае: рейды экопатруля и "снежный" футбол

Картина дня в Хабаровском крае: рейды экопатруля и "снежный" футбол
Самые значимые события понедельника — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
вчера, 22:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", pixabay.com

По заведённой традиции, сегодняшний день начался с новостей спорта. Мы узнали, что в ветеранском хоккейном турнире памяти Василия Позднякова определился лидер — хабаровская команда «Тигры Амура» обыграла в финале комсомольский «Амут». Также стало известно, что Дальний Восток примет сборные команды России для подготовки к Олимпиадам 2018-го и 2020 года на трёх площадках. Соревнования по хоккею с мячом «Даманская сталь» среди команд мальчишек 2006-2007 годов рождения выиграл «Ерофей», заняв первое место в Дальневосточной детской лиге. Кроме этого, в Хабаровске завершился чемпионат края по трековым гонкам — победу одержал пилот из Находки Вадим Кирпун. А футбольная команда «СКА-Хабаровск» начала тренироваться на открытом поле перед поездкой в Воронеж — там 8 марта «армейцы» сыграют с местным «Факелом».

О «дорожных» новостях: улицу Пионерскую в дальневосточной столице хотят разделить бетонным ограждением. Для этого Хабаровск получит финансирование из федерального бюджета. Тем временем активисты регионального отделения ОНФ назвали трассу Лидога — Ванино опасной для водителей: там долгое время не чистят заснеженную дорогу. Кроме этого, сегодня в краевом центре случилось необычное ДТП: владелец внедорожника придавил на помойке бомжа, который искал в мусорных контейнерах еду.

Немного об обстановке с жильём: в Советской Гавани новостройка, которую сдали в эксплуатацию для распределения квартир детям-сиротам, заросла плесенью и грибком через несколько месяцев после того, как новые обитатели получили ключи. Граждане обращаются в различные инстанции, но безрезультатно. Тем временем Хабаровскстат опубликовал данные, на основании которых стало известно, что темпы капитального ремонта в регионе выросли в шесть раз. По мнению экспертов, это связано с тем, что граждане проявляют и ответственность по отношению к домам, где они проживают. Кроме этого, за минувшие выходные без крыши над головой едва не остались три семьи: в Амурском районе пьяный мужчина устроил пожар из-за неосторожного обращения с огнём. Спасателям также пришлось выехать в Комсомольск-на-Амуре и посёлок Хурба: там причины возгорания частного деревянного дома и квартиры в многоэтажке пока не установили.

Новости экологии радуют нас, и в то же время огорчают. В Хабаровском крае в скором времени построят 12 мусороперегрузочных станций, 20 полигонов, 26 мусоросжигательных установок, пять мусоросортировочных комплексов. Проект стоимостью в 3,8 миллиарда рублей воплотит в жизнь пока неизвестная фирма, которая должна будет выиграть конкурс регионального министерства ЖКХ. Пока чиновники готовят соответствующие документы, активисты Общероссийского народного фронта привлекают надзорные органы для разбирательств в пригороде дальневосточной столицы: там буквально за руку ловят «чёрных ассенизаторов», которые сбрасывают сточные воды в русло реки Гнилая Падь. По словам экспертов, найти заказчиков этой возмутительной деятельности практически нереально. Зато водителей можно штрафовать за нарушение правил безопасности окружающей среды хоть каждый день, чем и занимаются правоохранители.

В завершение — немного новостей с тегом «Общество». Специалисты по поиску персонала выяснили, что подавляющее число топ-менеджеров в Хабаровском крае — мужчины. В Комсомольске-на-Амуре на звание почётного гражданина претендуют 12 человек, ещё шестерым кандидатам отказали из-за отсутствия особых заслуг перед городом. Городская поликлиника № 10 собрала самое большое количество негативных откликов от хабаровчан. А в центре социальной работы с населением «Содружество» в преддверии Международного женского дня открылась выставка работ пенсионеров, состоялся небольшой концерт и шахматный турнир.

 
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