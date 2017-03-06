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К 8 марта хабаровские пенсионеры поделились своим творчеством: РИА "Восток-Медиа"
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К 8 марта хабаровские пенсионеры поделились своим творчеством

К 8 марта хабаровские пенсионеры поделились своим творчеством
Мужчины поздравили женщин популярными песнями и авторскими стихами
вчера, 21:30
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В преддверии Международного женского дня большой холл одного из филиалов «Содружества» превратился в выставочный зал. Он стал частью праздничной программы, которую провёл центр работы с населением. В её начале гости смогли оценить творческие способности пенсионерок, которые выставили на показ свои работы. Там можно было увидеть и вышитые вручную картины, и декоративные подушки, и вручную связанное кружево, и плетёные корзины.


 

 

Большое внимание привлекли украшения, сделанные своими руками. Мастерицы проделали огромный труд. Так, Светлана Кочегарова, чтобы создать один комплект из ожерелья и браслета, тратит от трёх дней при условии почти непрерывной работы. Материала уходит тоже очень много — около 10 метров нити и несколько тысяч бусин.


 

 

 

«Я пенсионерка, не работаю. Не скажу, что весь день без дела сижу — где-то и убрать надо, и покушать приготовить. Я могу набирать бусины на нить четыре дня, а вот вяжу быстро. Я вяжу с детства. На мастер-класс нас раньше ходило шестеро, а вяжу только я одна, если нашло вдохновение. Вот бусы «Берберри», я так давно их хотела, я их практически за три дня связала, но сидела с утра до вечера. Мне это так нравится, с удовольствием вяжу. Смотрю новые идеи в Интернете, потом схемы там же ищу», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Светлана Кочегарова.

В основном посетителями центра работы с населением «Содружество» являются пенсионеры. Приходят и остаются там по-разному. Кто-то услышал от знакомых о таком месте, где можно скрасить свободное время и получить новые знания. Кто-то обратился за советом, как в случае Светланы Кочегаровой. Женщина давно умела вязать, но совершенствоваться, говорит она, никогда не поздно. Получение новых навыков не мешает ей завести приятные знакомства и тепло пообщаться.

 
 

В этом центре Светлана Кочегарова научилась компьютерной грамоте, получила ответы на интересующие вопросы, научилась мастерить поистине красивые украшения.

«Я сюда хожу уже четыре года. Хожу на вязание. Пришла потому, что я связала себе кардиган, но мне его нужно было по фигуре собрать, чтобы он хорошо сел. В легкоатлетическом манеже была выставка. Я подошла к экспозиции «Содружества» и сказала, что у меня такая-то проблема. Мне сказали приходить. Так мы и подружились с девочками. Я сюда прихожу не столько учиться, сколько пообщаться. Если чего-то не понятно, друг другу помогаем. Кружок у нас организовался. Летом реже собираемся — дача», — поделилась собеседница.

В основном все мероприятия и занятия бесплатные. Каждый четверг проходят просмотры фильмов, при центре создан киноклуб. По пятницам пенсионеры устраивают себе творческие вечера с песнями и танцами — так сказать, репетиции к праздничным концертам. По понедельникам и средам в стенах центра проходят репетиции камерного хора.

 

 

После осмотра всех экспонатов выставки гостей пригласили в актовый зал и предложили программу, которая соединила в себе множество творческих номеров — песни, игру на музыкальных инструментах, чтение стихов, в том числе и авторских. Практически все артисты — члены клубов по интересам центра «Содружество». Как рассказала представитель учреждения, такие концерты проходят по большим праздникам. В остальное время «Содружество» оказывает населению услуги досугового характера, методические, консультационные, обучающие, информационные встречи. Также работает общественная приёмная, где люди встречается с представителями прокуратуры, соцработниками, юристами и психологами.


 

 
 

В отдельной комнате в более тихих условиях прошёл шахматный турнир. Конкуренцию мужчинам составила только одна женщина.

 
 

Сотрудники центра всячески поощряют рвение к активному образу жизни, причём не только пенсионеров. Двери открыты для всех желающих. Очень тесно с учреждением дружат ученики средней школы № 12. В этом году пожилые люди и дети устроили совместные масленичные гуляния.

 
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