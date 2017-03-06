Поликлиника № 10 вызвала больше всего нареканий у хабаровчан

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Опрос жителей по поручению президента провели активисты ОНФ
|Фото: pixabay.com
Активисты регионального отделения ОНФ по Хабаровскому краю опросили жителей краевой столицы о качестве услуг, оказываемых в городских поликлиниках. Выяснилось, что больше всего жители дальневосточной столицы недовольны обслуживанием в поликлинике № 10. Это учреждение получило низший балл.
Провести исследование поручил Владимир Путин во время конференции «Форум Действий» ОНФ. Общественники проверили шесть медучреждений. Их посетители ответили на 37 вопросов анкеты. В поликлинике № 10 пациентам не нравится, что приёма у врача приходится ждать несколько часов. В здании работает система электронной очереди, но получить талон — проблема. Квитки с порядковым номером, по словам пациентов, разбирают на несколько дней вперёд. Также, по словам горожан, в «десятке» сложно получить экстренную помощь без предварительной записи. При этом респонденты отметили и положительные стороны. Так, пребывание в учреждении максимально комфортно, всем хватает скамеек, есть кулеры с водой.
В целом по Хабаровску большинство горожан довольно качеством оказываемых им услуг, санитарным состоянием поликлиник и уровнем комфорта. Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ, большая часть опрошенных пожаловалась на неукомплектованность медицинского учреждения врачами и специалистами.
«Это — уже четвёртый приоритетный проект Общероссийского народного фронта, реализуемый его Хабаровским региональным отделением. Наша задача — создать систему независимой оценки качества предоставляемых россиянам услуг. Для эффективной работы такого инструмента необходимо, чтобы сами граждане принимали активное участие в предоставлении актуальной информации нашим службам мониторинга», — отметила сопредседатель Хабаровского РО ОНФ Галина Кононенко.
во взрослой 5 поликлинике Комсомольска н/А последние пол года тоже проблема попасть к врачу. . . на приёмах сидят фельдшеры. . врачи уходят. . принуждение руководством к фальсификации по диспансеризации с целью извлечения незаработанной прибыли на миллионы рублей.
ничего там не комфортно-духота стоит и зимой и летом. отсидев три часа в душном коридоре поднимается давление. а за меньшее время даже по записи там пройти к врачу невозможно. филиал ада на земле. в холле, около регистратуры может находиться 10 человек-но квиток возьмешь только через 50 человек-сорок квиточков в мусорном ведре рядом с терминалом-набивают посетителей. кто уже знаком с этой системой-не выбивают талон , а роются в мусорном ведре.