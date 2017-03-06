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Улицу Пионерскую в Хабаровске разделят бетонным ограждением: РИА "Восток-Медиа"
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Улицу Пионерскую в Хабаровске разделят бетонным ограждением

Улицу Пионерскую в Хабаровске разделят бетонным ограждением
Для этого город получит деньги из федеральной казны
вчера, 16:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

На четырёхкилометровом участке проспекта 60-летия Октября в краевой столице появится современное освещение, а на части улицы Пионерской построят барьерное бетонное ограждение по разделительной полосе. Работы проведут в рамках федеральной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры хабаровской городской агломерации.

Главная цель программы — снижение аварийности на дорогах, повышение их качества. На эти цели из федерального, регионального и городского бюджетов в этом году выделят один миллиард 282 миллиона рублей. К работам специалисты приступят в ближайшее время.

В этом году реконструируют улицу Краснореченскую до улицы Богачёва, капитально отремонтируют улицу Суворова — от проспекта 60-летия Октября до улицы Ворошилова, приведут в нормативное состояние дорогу до села Ракитное, построят магистраль от индустриального парка «Авангард» до улицы Новой. Всего в городе появится восемь километров трасс.

На текущий ремонт потратят 312 миллионов рублей. На эти деньги отремонтируют 32 сложных участка. Они располагаются в разных районах города, например, на таких улицах, как: Даниловского, Ворошилова, Руднева, Льва Толстого, Дзержинского и на Батуевской ветке. Также шесть пешеходных переходов обустроят мигающими сигнализаторами, на ряде дорог дальневосточной столицы появятся современные дорожные знаки и информационные табло.

«Информационные табло — новинка для нашего города. Это будет система экранов, на которых водители смогут считывать информацию, где какие работы проводятся, чтобы подкорректировать свой маршрут», — рассказал начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо.

Как сообщает пресс-служба администрации города, большое внимание в программе уделили системам видеонаблюдения и фиксации правонарушений. Приборы появятся на пяти улицах городах. Видеокамерами оборудуют 41 светофорный объект, на части перекрестков модернизируют оборудование.

В конце 2016 года Хабаровскому краю по распоряжению российского правительства дополнительно направили 58,8 миллиона рублей. Как писало РИА «Восток-Медиа», деньги выделили на совершенствование дорожной сети региона, включая строительство и ремонт особо значимых мостов и путепроводов. Также в 2017 году краю в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» выделили ещё 625 миллионов из федерального бюджета.

 
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