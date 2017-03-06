В Комсомольске почётного гражданина будут выбирать из 12 претендентов

В Комсомольске-на-Амуре комиссия при главе администрации утвердила список из 12 претендентов на звание «Почётный гражданин города». Кандидатуры достойных из числа нынешних и бывших горожан муниципалитету предлагали различные трудовые коллективы. Они отмечали особые заслуги земляков перед городом в хозяйственном и социально-культурном строительстве, в сферах образования и здравоохранения, стройиндустрии, развитии местного самоуправления и внешнеэкономических связей, а также в укреплении правопорядка.

В результате, среди одобренных кандидатур оказались ветераны Амурского речного пароходства, авиационного, судостроительного и металлургического заводов, двое врачей и один преподаватель медицинского колледжа, два члена Союза журналистов различного уровня, худрук и дирижёр «Дворца культуры авиастроителей», завкафедрой местного государственного технического университета.

Также трудовой коллектив «Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина» выдвинул на звание «Почётный гражданин города» директора филиала «Компания «Сухой» Александра Пекарша.

В отношении ещё шести граждан комиссия приняла решение о невключении их в список претендентов на присуждение почётного звания. Причинами для этого, в частности, стало отсутствие государственных наград, а также отсутствие в пакетах поданных документов указаний на особые заслуги перед городом.

Теперь для изучения общественного мнения по выдвинутым кандидатурам члены комиссии призывают горожан направлять свои письменные отклики о заслугах кандидатов перед городом. Как уточнили в пресс-службе муниципалитета, начиная с 9 марта, приём мнений будет идти в течение двух недель в администрации города.

В то же время, как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в краевой столице в этом году в конкурсе на звание почётного гражданина дальневосточной столицы будет участвовать только один человек — учёный секретарь Хабаровского краевого отделения Российского географического общества Александр Филонов.