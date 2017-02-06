В Хабаровске разберутся с задержками в системе ГЛОНАСС

Программисты приступили к работе, чтобы минимизировать время отставания сигнала

В краевой столице чиновники намерены устранить задержки в работе системы ГЛОНАСС. Программисты и инженеры городского межотраслевого информационно-аналитического центра уже приступили к работе, чтобы минимизировать время отставания сигнала.

Работу системы на автобусах, трамваях и троллейбусах контролирует управление транспорта Хабаровска. За её функционированием следит диспетчерская служба. Ведомство проверяет как муниципальных, так и коммерческих перевозчиков.

«По федеральному закону система ГЛОНАСС установлена на всех автобусах. Сейчас рассматривается вопрос, чтобы сигнал поступал без задержек на пульт диспетчеру и на сайт Bus27. Сейчас задержка составляет около 30 секунд», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

Также в краевой столице намерены создать сервисную службу, поскольку каждый день водители общественного транспорта сталкиваются с поломками системы. Ждать отремонтированное оборудование перевозчикам приходится по несколько дней. В администрации города предлагают наладить работу сервиса: водителям дадут новый прибор на время починки той техники, которая у них уже установлена.