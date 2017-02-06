Хабаровчане на Масленицу попробуют блины во всех районах города

В дальневосточной столице на Масленицу организуют по одному месту гуляний в каждом районе города. По подсчётам сотрудников городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Ларисы Колмыковой, каждый год хабаровчане в этот праздник съедают полтонны плова, столько же шашлыков и сотни блинов.

«Около полусотни хабаровских предпринимателей, участвующих в проведении масленичных гуляний, уже запаслись необходимыми продуктами и составили праздничное меню. По их словам, никто не уйдёт с праздника голодным, несмотря на то, что каждый год на проводы русской зимы собирается порядка 10 тысяч человек. Только в парке «Северный» будет работать десяток точек, где жителям краевого центра и гостям города предложат традиционные блины с разными начинками и без оных, пироги, плов, шашлыки, горячие чай и кофе. Не меньшее число лотков и палаток будет работать в каждом из отведённых под гуляния мест. Также в память о празднике все желающие смогут приобрести различные сувениры и игрушки, в том числе ручной работы», — сообщила начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы управления Лариса Колмыкова.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, в Центральном районе праздник начнётся в 13 часов на городских прудах со стороны улицы Пушкина. В остальных районах гуляния стартуют в 12 часов. Жители Индустриального района соберутся на базе отдыха «Дельфин», Железнодорожного — на площади имени Горького. В Краснофлотском районе чучело Масленицы сожгут в парке «Северном», в Кировском — на стадионе имени Ленина. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в этом году Масленицу впервые проведут на набережной Амура. Часть мероприятий пройдёт на территории катка. Сжечь чучело планируют у лестницы, ведущей со стороны улицы Шевченко.