Самая современная школа Хабаровска станет "космической"

Новая современная школа, которую сейчас строят в микрорайоне Ореховая Сопка, по задумке городских властей будет необычной — учебное заведение планируют сделать «космическим».

«В связи с тем, что на Дальнем Востоке появился космодром, мы хотим, чтобы новое учебное заведение было связано с космонавтикой. Надеюсь, у нас это получится», — рассказала начальник управления образования Хабаровска Ольга Тен.

Строительство школы финансируют из трёх бюджетов: из федеральной казны выделили 385 миллионов рублей, краевые власти отдали на проект 357 миллионов рублей, а муниципальные — 247 миллионов рублей. По информации пресс-службы городской администрации, здание должны сдать в декабре 2017 года. Полностью учебное заведение заработает 1 сентября 2018 года. Сейчас на объекте монтируют фундамент здания.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», школа на Ореховой сможет принять 800 учеников. Процесс обучения будет проходить под патронажем высших учебных заведений города. Открытие образовательного учреждения позволит приблизиться к переходу всех школ краевой столицы на односменный режим работы.

Также агентство сообщало, что в этом году откроется ещё одна школа. В мае после капитального ремонта заработает второе здание школы № 27 в посёлке имени Горького. Трёхэтажное сооружение сможет разместить 560 учеников старшего и среднего звена.