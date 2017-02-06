Кинологи объяснили, кто виноват в гибели девочки в Хабаровском крае

Получивший специализированное образование в столице кинолог из Хабаровска Игорь Дылгин в беседе с журналистами прокомментировал шокирующую историю гибели пятилетней девочки от укуса сторожевой собаки. Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о том, что спущенный с цепи пёс набросился на ребёнка и повредил сонную артерию. По пути в больницу пострадавшая скончалась от потери крови.





«Всю вину в случившемся стоит возложить только на родных девочки, — отметил специалист по поведению собак Игорь Дылгин. — Аргументы, что пёс был добрым, ладил с ребёнком, ничего не меняют. Животное жило на цепи, а не в доме. У сторожевых псов совсем иная психология. Девочка во время игры могла наклониться к миске собаки или попытаться забраться в будку, где пёс, возможно, закопал кость. В такой ситуации поведение животного непредсказуемо. Собака руководствуется инстинктами. Эта история должна получить максимальный резонанс, чтобы подобное не повторилось. Родителям ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять маленьких детей один на один с дворовыми псами, какими бы дружелюбными они ни казались».

Бабушка погибшей пятилетней Карины в короткой беседе с журналистами рассказала, что убившая её внучку собака была дворнягой среднего размера.

«Мне её в приюте подобрали мои внуки, вырастили этого пса с щенка. Никакой агрессии не проявлял, больше как звонок, а не как сторожа его использовали, а тут такое случилось. Карина постоянно с собаками игралась, каталась на них даже верхом. В тот день, когда сын привёз внучку погостить у нас на выходные, мы без всяких опасений отпустили её поиграть во дворе с собаками, услышали лай, выбежали, увидели этот ужас. Сын на своей машине внучку повёз навстречу скорой», — рассказала подробности страшной истории бабушка погибшей Карины.









После трагедии хозяева застрелили животное. Следователи проверят все обстоятельства трагедии, после чего примут процессуальное решение. Они изъяли тело агрессивной собаки, выясняют качество и своевременность медицинской помощи. Село Красносельское, где, по данным последней переписи, было зарегистрировано только семь человек, административно подчинено Елабуге. Однако с основным посёлком почти вымершая деревня соединена очень плохой дорогой, идущей через лес. Ближайшая станция скорой расположена в Князе-Волконском. Отец на своей машине ехал с истекающей кровью дочерью навстречу неотложке. Примерно на 34-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре ребёнка переместили в медицинский автомобиль. Однако до детской краевой клинической больницы имени Пиотровича бригада доставила уже бездыханное тело малышки.