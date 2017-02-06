Комсомольчанину за поджог бездомного дали пять лет строгого режима

В Комсомольске-на-Амуре суд вынес приговор местному жителю за поджог человека. Летом прошлого года злоумышленник увидел бездомного и шутки ради решил его подпалить. К назначенному сроку пироману прибавили ещё год за то, что мужчина не до конца отбыл предыдущее наказание.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 26-летний злоумышленник гулял по улицам Комсомольска в состоянии алкогольного опьянения. Он увидел лежащего на автобусной остановке бездомного и решил его поджечь. Мужчина сорвал висящие на стенде бумажные объявления, подложил их под спящего и подпалил, а сам отошёл в сторону, наблюдая, как человек горит.

Потерпевшего потушили проходившие мимо прохожие. Медики доставили бездомного в больницу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, злоумышленник нанёс ему термический ожог, от которого потерпевший испытал особые мучения и страдания. В ходе судебного заседания комсомольчанин признал свою вину лишь частично: по его словам, он хотел только пошутить. Суд приговорил подсудимого к четырём годам лишения свободы, а потом присоединил частично не отбытое им наказание по предыдущему приговору. В итоге злоумышленнику придётся провести в колонии строгого режима пять лет.