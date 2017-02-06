Комсомольчанин расфасовал героин в 22 свёртка "для себя"

В Комсомольске-на-Амуре в суд направили уголовное дело в отношении местного жителя. Он привлёк внимание стражей правопорядка после того, как продал дозу героина. В автомобиле злоумышленника полицейские нашли ещё 22 свёртка с наркотиком.

Установлено, что 32-летний комсомольчанин реализовал больше 0,2 грамма запрещённого вещества. Во время обыска транспортного средства правоохранители изъяли металлический контейнер, в котором находились 22 свёртка с веществом, похожим на наркотическое. По результатам экспертизы, это оказался героин общим весом больше 21 грамма.

Фигурант дал признательные показания. По словам злоумышленника, наркотик он хранил в целях личного потребления. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, стражи правопорядка уже завершили расследование и передали уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. До того, как мужчине вынесут приговор, он останется под арестом.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что за торговлю героином в значительном размере комсомольчанка отправилась в колонию общего режима на девять лет и три месяца. До этого наркоторговку уже привлекали к уголовной ответственности, но тогда ей дали отсрочку, поскольку её ребёнку ещё не было 14 лет, однако злоумышленницу это не остановило. Другого горожанина за похожее преступление осудили к четырём годам и трём месяцам лишения свободы. Он дважды продал героин другому местному жителю и готовился к третьему сбыту, когда его поймали полицейские.