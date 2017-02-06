Приезд эпатажной Лолиты в Хабаровск получится скромным

Певица Лолита проведёт концерт в дальневосточной столице. Сейчас организаторы готовятся к её приезду и отмечают, что запросы у эпатажной и лишённой комплексов артистки совсем не высокие — она не просит еды из ресторанов и Lexus у трапа.

«Лолита непривередлива. Она просит, чтобы в гримёрке было зеркало, хорошее освещение, чтобы в помещении обязательно было тепло. На столе должны быть чай, кофе, сырная и фруктовая нарезки. Обязательно должна быть чистая негазированная вода. А вот своим питанием певица занимается сама — не просит нас организовать обед или ужин, решает этот вопрос самостоятельно», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» организатор концерта Лолиты в Хабаровске Марина Петрук.

Певица даст в краевом центре живой концерт — никакой фонограммы и минусовок, только настоящий вокал и инструментальная музыка. В команду Лолиты входят клавишник, барабанщик, гитарист, басист, за качеством исполнения следит отдельный звукорежиссёр. При этом команда артистки также непритязательна: музыканты живут в обычных одноместных номерах, передвигаются по городу в обычном микроавтобусе. Лолита также не просит автомобилей люкс-класса и ездит вместе со своей группой.

Если добираться до следующего города приходится на поездах, то певица и её команда просят покупать им билеты только в СВ, а летать исполнительница предпочитает только «Аэрофлотом». Эта авиакомпания считается у российских звёзд самой надёжной и безопасной.

Лолита не была на Дальнем Востоке два года. Поэтому одним Хабаровском тур не ограничится — певица также проведёт двухчасовые концерты в Южно-Сахалинске, Владивостоке и впервые — в Биробиджане.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», концерт Лолиты в дальневосточной столице пройдёт 20 февраля. Место проведения изменилось — лучшие номера артистки поклонники её творчества смогут увидеть в Доме культуры профсоюзов. Организаторы обещают, что темпераментная и откровенная певица побудет со зрителями наедине в своих песнях-исповедях, которые не оставят никого равнодушным.