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В Хабаровске бывшего главбуха ДВГГУ осудили за мошенничество: РИА "Восток-Медиа"
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В Хабаровске бывшего главбуха ДВГГУ осудили за мошенничество

В Хабаровске бывшего главбуха ДВГГУ осудили за мошенничество
Её признали виновной в том, что вуз лишился 1,8 миллиона рублей
сегодня, 15:15
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В краевой столице перед судом предстала бывший главный бухгалтер Дальневосточного государственного гуманитарного университета (ныне ПИ ТОГУ — прим. ред.). Её признали виновной в мошенничестве — по фиктивным документам женщина начисляла себе и своим подчинённым надбавки к зарплате. В общей сложности учебное заведение лишилось из-за неё 1,8 миллиона рублей.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», с июля по октябрь 2013 года работникам бухгалтерии вуза начислялись стимулирующие выплаты, несмотря на то, что приказа ректора об этом не было. Стражи правопорядка возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Подозрения пали на главного бухгалтера.

Установлено, что подсудимая использовала своё служебное положение, чтобы обогатиться самой и осчастливить своих подчинённых. Она сказала своему работнику, чтобы тот подготовил документы о начислении и провёл выплаты единовременных надбавок к окладам. Щедрость распространилась на сотрудников управления бухучёта и планово-финансового отдела университета. При этом женщина знала, что и. о. ректора никакого приказа не выпускал, и соврала, что бумагу подготовят в ближайшее время. В октябре 2013 года злоумышленница, зная, что её не будет в Хабаровске, подписала подложный приказ, выпущенный с той же целью. Подлинность бумаги не вызвала у подчинённого сомнений.

Суд признал бывшего главного бухгалтера ДВГГУ виновной. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, ей назначили 2,5 года лишения свободы условно. Испытательный срок составил два года. Также женщине предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

 
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