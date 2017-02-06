Больше ста конькобежцев из Хабаровского края вышли на "Старт надежды"

На стадионе «Юность» в краевой столице прошли открытые всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Участие в состязаниях приняли 105 человек в возрасте от 6 до 42 лет. Кроме хабаровчан за награды боролись воспитанники школы-интерната № 12 из города Вяземский.









Забеги проводились в шести возрастных категориях. Самые юные конькобежцы должны были преодолеть дистанцию в 50 метров, участники старше 13 лет — 100 метров. Победителями в самой младшей категории стали Михаил Турушев и Ирина Ковтун. Лучшим среди юношей стал Семён Кононов, а первой среди девушек — Яна Дергунова.





Золото среди участников 1991-1998 годов рождения завоевали Александр Воронин и Любовь Зубанова. Победителями в возрастной категории от 27 лет и старше стали Алексей Коваленко и Татьяна Федотова.









«В этом году соревнования прошли в 36 городах России, в них поучаствовали более 11 тысяч человек, среди которых были профессионалы, ученики спортивных школ и любители коньков. В этом году погода способствовала, чтобы на стадион «Юности» пришло большое количество участников. Мы будем продолжать поддерживать такие инициативы, где на одном льду встречаются профессионалы и любители, где в равных условиях побеждает талант и упорство, и всё это вместе развивает целое направление в спорте», — отметил заместитель министра физической культуры и спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.









Ранее в дальневосточной столице прошли традиционные соревнования по конькобежному спорту, посвящённые памяти известного тренера Владимира Кобзева. По информации пресс-службы регионального министерства физической культуры и спорта, за награды боролись около ста спортсменов из Хабаровского и Забайкальского краёв, а также Еврейской автономной и Иркутской областей. Конькобежцы краевой столицы завоевали большинство наград.