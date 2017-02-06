Снег на этой неделе обойдёт Хабаровск стороной

Наступившая неделя в Хабаровске пройдёт без осадков. Синоптики прогнозируют снег до пяти-шести миллиметров лишь в Николаевском, Ульчском и имени Полины Осипенко районах. Непогода в северные территории придёт 9-10 февраля с приближением циклона из Охотского моря.

«Сам циклон расположен далеко, поэтому вынос воздушных масс дойдёт только до северных районов. Есть вероятность, что осадки дойдут до Комсомольска или Хабаровска, но это будет совсем небольшой снег», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

Днём воздух прогреется до -8…-3 градусов в южных районах и до -11…-6 — на остальной территории края. Ночью температура опустится до -23…-18 градусов, в горах — до -30. Комфортную температуру будет сопровождать ветер западного и юго-западного направления до 6-11 метров в секунду.

«Сейчас мы идём на три-четыре градуса выше нормы. Такой температурный фон сохранится до 20 февраля. Также до этого времени мы не ожидаем циклонов, которые принесут в город снегопады. Пока не ожидаем и сильных затоков холода, но в третьей декаде такое возможно. Февраль — переходный месяц, очень неустойчивый, в любой момент может «открыться» Якутия и принести нам морозы», — отметила Галина Брынцева.

Снег, который синоптики прогнозировали на прошедшие выходные, обошёл дальневосточную столицу стороной, зато хабаровчане смогли ощутить практически весенние температуры воздуха.