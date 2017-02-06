Инспекторы ГИБДД поймали в утренний час пик семерых пьяных хабаровчан

В дальневосточной столице сотрудники Госавтоинспекции вышли в утренний рейд. Целью стражей правопорядка стали нетрезвые водители. По результатам работы в первый час пик этой недели инспекторы ДПС поймали семерых автолюбителей, которые рискнули выехать на дороги города пьяными.









Сотрудники ГИБДД организовали очередную проверку на улицах Хабаровска в необычное для водителей время — утром понедельника, 6 февраля. Экипажи правоохранителей заступили на дежурство в самых оживлённых районах города. К семи утра поток машин на дорогах достиг своего пика, и выявлять нарушителей, число которых в такое время зашкаливает, было непросто.









«Люди отдыхают на протяжении всех выходных, а в понедельник с утра едут на работу, зачастую в нетрезвом состоянии. Статистика это подтверждает: пьяных водителей в утренний час пик стало больше», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший инспектор ОГИБДД УМВД России по Хабаровску Александр Баранов.









Помимо семи пойманных хабаровчан, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, стражи правопорядка поймали пятерых любителей затемнённых стёкол. Чтобы избежать наказания за тонировку, водители избавились от плёнки прямо на глазах у инспекторов. По словам сотрудников ДПС, самый оригинальный и отчаянный водитель, который ехал на работу на мопеде, оказался трезв. Блюстители закона проверили документы байкера и отпустили его, не обнаружив нарушений.





Также правоохранители «выловили» в утреннем потоке транспорта водителя на «распиле». Toyota Carina, на которой передвигался мужчина, оказалась классическим «конструктором»: машину завезли в Россию по частям, номера оказались подложными, а планка с данными кузова и вовсе держалась на скотче. Хозяин иномарки рассказал полицейским, что «Карина» появилась у него в результате обмена. Предыдущие хозяева «Тойоты» заверили, что с автомобилем всё в порядке и даже выдали справку, в которой было указано, что планка на иномарке «родная». По неопытности мужчина поверил продавцам, но в итоге, вероятнее всего, лишится машины.





Итогами рейда инспекторы остались довольны. Результаты проверки не только превзошли ожидания, но и превысили показатели уже привычной хабаровчанам операции «Ночь».