В Хабаровском крае закрыли 18 сайтов по продаже краснокнижных животных

Через порталы можно было купить не только редкого питомца, но и электроудочку

В Хабаровском крае прокуратура обнаружила 18 сайтов, на которых кто-то разместил объявления о продаже животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации. Через ресурсы можно было купить даурского ежа, дальневосточную черепаху и кречета, а также орудия лова — электроудочки.

Сотрудники Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры нашли виртуальные магазины с запрещённой информацией во время мониторинга Интернета. Установлено, что такую рекламу разместили на 18 электронных ресурсах. Кроме животных на них предлагали купить электроудочки, использование которых влечёт катастрофические последствия для ихтиофауны от воздействия мощных электроразрядов.

За незаконные добычу и оборот краснокнижных животных в России предусмотрена уголовная ответственность, а ввоз электроудочек на территорию страны и вовсе запрещён. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, в Центральном районном суде краевой столицы приняли решение признать информацию на сайтах запрещённой к распространению. Сейчас доступ к ресурсам ограничен. Прокурор направил материалы проверки в правоохранительные органы, чтобы там решили вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что прокуратура обнаружила на сайте «Авито» объявление о продаже даурского ежа. К информации ограничили доступ через суд. А по ходатайству Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры сведения о торговле электроудочками нельзя размещать в свободном доступе с осени 2016 года.