В Хабаровском крае учёные нашли гнездовья редчайших птиц

Хабаровские учёные впервые исследовали участки юго-западного побережья Охотского моря и нашли там гнездовья одних из самых редких в мире птиц. Они обнаружили места обитания охотского улита, гуся-сухоноса и белоплечего орлана. Маршрут экспедиции составил 1 869 километров морем и 63 километра по суше.

«Эта экспедиция проводилась на средства гранта Русского географического общества (РГО), ежегодно оно распределяет 80-100 таких грантов, при том что претендентов на них — несколько тысяч со всей страны. Задача РГО — стирать белые пятна на карте страны, и, к счастью, их ещё много. Юго-Западное Приохотье — одно из таких, где хабаровские учёные исследовали орнитологические территории мирового значения», — рассказал корреспонденту ТАСС председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества, заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем (ИВЭП) ДВО РАН Алексей Махинов.

На Дальнем Востоке охотского улита можно увидеть только в Хабаровском крае и на севере острова Сахалин. Их насчитывается не больше тысячи особей во всём мире. При этом на континенте проживает свыше 1 % всех птиц этого вида, что делает побережье Охотского моря орнитологической территорией международного значения.

«Гнёзда они строят на редкостойных лиственницах, в заболоченных лиственничниках, примерно 20 мая, птенцы в конце июня спрыгивают с гнёзд, по моховым болотам выходят на приморские луга со множеством озёр, там выкармливаются», — объяснил исполнительный руководитель экспедиции Владимир Пронкевич.

Другого обитателя севера Охотоморья — гуся-сухоноса — можно встретить ещё реже. В июле-августе из-за линьки птица лишается перьев и теряет способность к полёту. В это время года сухоноса легко настичь и забить до смерти палками, чем и пользуются браконьеры.

«Если для местных жителей эта водоплавающая птица не представляет интереса как продукт, употребляемый в пищу, то новые русские туристы, которые отдают сотни тысяч рублей на поездку на Охотоморье, к Шантарским островам, не брезгуют охотничьими трофеями, добытыми именно этим способом», — отметил Владимир Пронкевич.

По словам учёного, до побережья Охотского моря сегодня можно добраться не только по воздуху или воде, но и автомобильными дорогами. Доступность территорий, на которых живут редчайшие птицы, делает их лёгкой добычей. Сейчас в России живёт около 300 пар гусей-сухоносов, порядка 200 из них — в Ульбанском заливе, который исследовала экспедиция. Также птиц можно встретить в Забайкалье, а вот на озере Удыль в Хабаровском крае их уже истребили.

На северном побережье Приохотья также обитают белоплечий орлан, орлан-белохвост и скоп. На болотах останавливаются в период сезонных миграций и размножаются лебеди (кликун и малый), пискулька, сухонос, полевой лунь, чёрный журавль, камчатская крачка, включённые в Красные книги Российской Федерации и Хабаровского края. В ходе экспедиции на гнездовании нашли кулика-галстучника, которого раньше можно было наблюдать только на Чукотке. Кроме того, учёные доказали размножение на этих территориях гуся-сухоноса.

Всего члены экспедиции нашли семь территорий на юго-западе Охотского моря, которые нужно взять под охрану, чтобы сохранить редчайших в мире птиц. По мнению учёных, все эти участки должны стать особо охраняемой природной территорией (ООПТ) в статусе водно-болотного угодья краевого значения.