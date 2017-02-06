Пятилетняя девочка погибла в Хабаровском крае от укуса сторожевого пса

В селе Красносельское Хабаровского края от укуса сторожевой собаки скончалась пятилетняя девочка. Во время игры животное повредило ребёнку сонную артерию. Медикам спасти жизнь малышки не удалось.

Трагедия произошла во дворе частного дома. Девочка приехала с родителями из Хабаровска погостить к родственникам. Малышка попросила спустить собак с привязи, чтобы поиграть с ними. Взрослые согласились, поскольку ребёнок часто находился с этими животными и вреда они ему не причиняли. Однако на этот раз во время игры пёс укусил девочку, повредив сонную артерию в районе шеи.

Родители сразу же вызвали скорую помощь и, чтобы не терять времени, выдвинулись на своей машине навстречу медикам, однако спасти ребёнка не удалось. Врачи отвезли девочку в краевую детскую больницу. Там малышку пытались реанимировать, но вернуть к жизни её не смогли.

«На место происшествия незамедлительно прибыли следователи и криминалисты краевого следственного управления, сотрудники полиции. В ходе осмотра тела потерпевшей на руке и ноге также обнаружены следы от незначительных укусов четвероногого. В настоящее время собака умерщвлена», — сообщил старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Илья Гудков.

По данному факту следственные органы Следственного комитета России по Хабаровскому краю организовали проверку. Как сообщает пресс-служба ведомства, правоохранители установят все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину смерти ребёнка.