Пикет против пропаганды гомосексуализма в Хабаровске не состоялся

Хабаровские активисты Национально-Освободительного Движения отменили пикет против пропаганды гомосексуализма. Эта акция должна была состояться у здания Законодательной Думы Хабаровского края в минувшую субботу, 4 февраля, с 12:00 до 14:00. Однако организаторы решили пока отложить свою инициативу.









«Мы подавали уведомление на проведение подобного мероприятия. Но позже отозвали его, так как не учли того факта, что суббота является выходным днём для депутатов. То есть те, кому мы планировали передать наше поручение в форме пикета, его бы не получили. Хотелось бы отметить, что уведомление подавалось от группы граждан, а не от какой-либо организации. То есть, это должно было быть общегражданское мероприятие, а не пикет движения или партии», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» координатор Национально-Освободительного Движения в Хабаровске Армен Хачатрян.









На прошлой неделе активисты НОД провели у здания регионального парламента серию одиночных пикетов. Агентство уже писало, что 30 января горожанин с плакатом в руках у краевого парламента выступал против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Он же 1 февраля вышел к зданию Закдумы с плакатом-требованием о полном запрете пропаганды извращений. Таким образом хабаровчане хотели обратить внимание депутатов на необходимость внесения подобных поправок в российское законодательство.













«Вопрос об обращении к депутатам Хабаровского края с просьбой инициировать полный запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в Государственную Думу России не снимается, а откладывается на неопределённый срок. Мы убеждены, что данные изменения необходимы исключительно для того, чтобы избежать возбуждения возможной вражды между отдельными социальными группами. О вмешательстве в личную жизнь граждан, в том числе о введении статьи за мужеложство, речи не идёт», — озвучил Армен Хачатрян.

Новый всплеск пристального внимания к представителям ЛГБТ в Хабаровске спровоцировал московский активист Николай Алексеев. Он обратился в ряд дальневосточных городов с уведомлениями о проведении гей-парадов, митингов и пикетов в защиту прав сексуальных меньшинств. Москвичу отказали в проведении публичных мероприятий власти более 70 городов. Алексеев намерен обращаться в суд для того, чтобы оспорить эти решения.