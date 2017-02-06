Пикет против пропаганды гомосексуализма в Хабаровске не состоялся

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Обращение к депутатам Законодательной Думы края пока отложено
|Фото: pixabay.com, Хабаровское отделение НОД
Хабаровские активисты Национально-Освободительного Движения отменили пикет против пропаганды гомосексуализма. Эта акция должна была состояться у здания Законодательной Думы Хабаровского края в минувшую субботу, 4 февраля, с 12:00 до 14:00. Однако организаторы решили пока отложить свою инициативу.
«Мы подавали уведомление на проведение подобного мероприятия. Но позже отозвали его, так как не учли того факта, что суббота является выходным днём для депутатов. То есть те, кому мы планировали передать наше поручение в форме пикета, его бы не получили. Хотелось бы отметить, что уведомление подавалось от группы граждан, а не от какой-либо организации. То есть, это должно было быть общегражданское мероприятие, а не пикет движения или партии», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» координатор Национально-Освободительного Движения в Хабаровске Армен Хачатрян.
На прошлой неделе активисты НОД провели у здания регионального парламента серию одиночных пикетов. Агентство уже писало, что 30 января горожанин с плакатом в руках у краевого парламента выступал против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Он же 1 февраля вышел к зданию Закдумы с плакатом-требованием о полном запрете пропаганды извращений. Таким образом хабаровчане хотели обратить внимание депутатов на необходимость внесения подобных поправок в российское законодательство.
«Вопрос об обращении к депутатам Хабаровского края с просьбой инициировать полный запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в Государственную Думу России не снимается, а откладывается на неопределённый срок. Мы убеждены, что данные изменения необходимы исключительно для того, чтобы избежать возбуждения возможной вражды между отдельными социальными группами. О вмешательстве в личную жизнь граждан, в том числе о введении статьи за мужеложство, речи не идёт», — озвучил Армен Хачатрян.
Новый всплеск пристального внимания к представителям ЛГБТ в Хабаровске спровоцировал московский активист Николай Алексеев. Он обратился в ряд дальневосточных городов с уведомлениями о проведении гей-парадов, митингов и пикетов в защиту прав сексуальных меньшинств. Москвичу отказали в проведении публичных мероприятий власти более 70 городов. Алексеев намерен обращаться в суд для того, чтобы оспорить эти решения.
Молодцы!Пропаганда в вопросах ориентации совсем ненужна. . иначе это похоже на хваставство. . ?Если б митинг состоялся, я быпришёл. .
Хачек как Сноуден просроченную утку сдает, загоняя в заморский цирк, когда словане убивают друг друга!Новый всплеск пристального внимания к представителям ЛГБТ в Хабаровске спровоцировал не московский активист Николай Алексеев, это лишь для отвода глаз, чтобы скрыть что нацеливаться на Иран и обозночаяя, что Иран является террористом № 1 в мире, за объявленной мне войны Трампом за скандальное поражение его Указов об усилении миграционной политики США! Есть и хорошая новость, Эту войну он объявил с удавкой на шее! Но есть еще хуже, от которой мне хочется кинуть гранаткой во многих?! Но как бы там не было. Россия это светское государство. Нам не нужны не западные ценности, ради которых стоило ьбы нам умирать, не средневековье в школах! Хотят иметь свои гей-бары. Там за кладбищем территорий много. Думаю ни один горожанин возрождать не станет! А выносить эту на первую полосу СМИ вместо того, чтобы обсуждать преступления клана Подласенко, заместителя председателя Хабаровского краевого суда по уголовным делам Барабанова это диверсия Лукашенко против России, как это было с живодерками!