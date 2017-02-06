Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Пикет против пропаганды гомосексуализма в Хабаровске не состоялся: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня понедельник, 06 февраля 2017 года, 19:41
Депутаты: Общественной палате Приморья не хватает гласности и критики
Депутаты: Общественной палате Приморья не хватает гласности и критики
Кинологи объяснили, кто виноват в гибели девочки в Хабаровском крае
Кинологи объяснили, кто виноват в гибели девочки в Хабаровском крае
Василий Авченко: я сам страдаю от дороговизны книг
Василий Авченко: я сам страдаю от дороговизны книг
Пилот из Находки досрочно стал чемпионом Хабаровского края по треку
Пилот из Находки досрочно стал чемпионом Хабаровского края по треку
Судно "Еруслан" могло загореться из-за неисправной проводки
Судно "Еруслан" могло загореться из-за неисправной проводки
Регионы:


Популярное
сегодня, 11:57
Лихач на внедорожнике взбесил жителей Приморья
сегодня, 14:43
До конца февраля в Приморье будет пропадать телесигнал
сегодня, 15:51
Судно "Еруслан" могло загореться из-за неисправной проводки
сегодня, 11:58
В четырёх городах Приморья построят рыбные рынки
сегодня, 10:28
Все лечебные учреждения Приморья обретут электронную запись
сегодня, 13:58
Приморские легионеры готовили на Сахалине "золотые парашюты"
сегодня, 13:31
В администрации Приморья назначен ещё один директор департамента
сегодня, 11:08
Стало известно, где самое затруднённое движение во Владивостоке
сегодня, 09:00
Пикет против пропаганды гомосексуализма в Хабаровске не состоялся
сегодня, 08:38
Новая неделя в Приморье будет морозной и ветреной

Обсуждаемое
сегодня, 15:51
15

Судно "Еруслан" могло загореться из-за неисправной проводки
сегодня, 11:58
5

В четырёх городах Приморья построят рыбные рынки
сегодня, 11:57
3

Лихач на внедорожнике взбесил жителей Приморья
сегодня, 09:00
2

Пикет против пропаганды гомосексуализма в Хабаровске не состоялся
сегодня, 10:28
2

Все лечебные учреждения Приморья обретут электронную запись
сегодня, 16:35
1

Комсомольчанину за поджог бездомного дали пять лет строгого режима
сегодня, 17:25
1

Василий Авченко: я сам страдаю от дороговизны книг
сегодня, 11:35
1

В Хабаровском крае закрыли 18 сайтов по продаже краснокнижных животных
сегодня, 11:55
1

Инспекторы ГИБДД поймали в утренний час пик семерых пьяных хабаровчан
сегодня, 12:35
1

Больше всего дальневосточников от работы отвлекают проблемы и болтовня
Народный топ новостей

Гость
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется сегодня, 13:19
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню

Актуально
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева 30.01.2017
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1083



Система Orphus

Пикет против пропаганды гомосексуализма в Хабаровске не состоялся

Пикет против пропаганды гомосексуализма в Хабаровске не состоялся
Обращение к депутатам Законодательной Думы края пока отложено
сегодня, 09:00
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com, Хабаровское отделение НОД

Хабаровские активисты Национально-Освободительного Движения отменили пикет против пропаганды гомосексуализма. Эта акция должна была состояться у здания Законодательной Думы Хабаровского края в минувшую субботу, 4 февраля, с 12:00 до 14:00. Однако организаторы решили пока отложить свою инициативу.


 

 

«Мы подавали уведомление на проведение подобного мероприятия. Но позже отозвали его, так как не учли того факта, что суббота является выходным днём для депутатов. То есть те, кому мы планировали передать наше поручение в форме пикета, его бы не получили. Хотелось бы отметить, что уведомление подавалось от группы граждан, а не от какой-либо организации. То есть, это должно было быть общегражданское мероприятие, а не пикет движения или партии», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» координатор Национально-Освободительного Движения в Хабаровске Армен Хачатрян.


 

 

На прошлой неделе активисты НОД провели у здания регионального парламента серию одиночных пикетов. Агентство уже писало, что 30 января горожанин с плакатом в руках у краевого парламента выступал против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Он же 1 февраля вышел к зданию Закдумы с плакатом-требованием о полном запрете пропаганды извращений. Таким образом хабаровчане хотели обратить внимание депутатов на необходимость внесения подобных поправок в российское законодательство.


 

 

 

«Вопрос об обращении к депутатам Хабаровского края с просьбой инициировать полный запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в Государственную Думу России не снимается, а откладывается на неопределённый срок. Мы убеждены, что данные изменения необходимы исключительно для того, чтобы избежать возбуждения возможной вражды между отдельными социальными группами. О вмешательстве в личную жизнь граждан, в том числе о введении статьи за мужеложство, речи не идёт», — озвучил Армен Хачатрян.

Новый всплеск пристального внимания к представителям ЛГБТ в Хабаровске спровоцировал московский активист Николай Алексеев. Он обратился в ряд дальневосточных городов с уведомлениями о проведении гей-парадов, митингов и пикетов в защиту прав сексуальных меньшинств. Москвичу отказали в проведении публичных мероприятий власти более 70 городов. Алексеев намерен обращаться в суд для того, чтобы оспорить эти решения.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Борис  (сегодня, 11:56 )

    Молодцы!Пропаганда в вопросах ориентации совсем ненужна. . иначе это похоже на хваставство. . ?Если б митинг состоялся, я быпришёл. .

  • Одессей  (сегодня, 17:16 )

    Хачек как Сноуден просроченную утку сдает, загоняя в заморский цирк, когда словане убивают друг друга!Новый всплеск пристального внимания к представителям ЛГБТ в Хабаровске спровоцировал не московский активист Николай Алексеев, это лишь для отвода глаз, чтобы скрыть что нацеливаться на Иран и обозночаяя, что Иран является террористом № 1 в мире, за объявленной мне войны Трампом за скандальное поражение его Указов об усилении миграционной политики США! Есть и хорошая новость, Эту войну он объявил с удавкой на шее! Но есть еще хуже, от которой мне хочется кинуть гранаткой во многих?! Но как бы там не было. Россия это светское государство. Нам не нужны не западные ценности, ради которых стоило ьбы нам умирать, не средневековье в школах! Хотят иметь свои гей-бары. Там за кладбищем территорий много. Думаю ни один горожанин возрождать не станет! А выносить эту на первую полосу СМИ вместо того, чтобы обсуждать преступления клана Подласенко, заместителя председателя Хабаровского краевого суда по уголовным делам Барабанова это диверсия Лукашенко против России, как это было с живодерками!



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru