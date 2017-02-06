В понедельник в Хабаровске тепло и ветрено

В дальневосточной столице сегодня, 6 февраля, преимущественно солнечная погода. Однако синоптики прогнозируют переменную облачность: в течение дня небо ненадолго затянут облака. Температура воздуха в утренние часы составит -22...-19 градусов Цельсия. После обеда воздух прогреется до -13...-11 градусов.

По прогнозам Дальневосточного УГМС, во второй половине дня в Хабаровске не исключён небольшой снег. Также в городе изменилось направление ветра. Воздушные массы движутся со скоростью 4-9 метров в секунду с северо-западной стороны.

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