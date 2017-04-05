Морган Фриман научит хабаровчан, как "Уйти красиво"

Сезон блокбастеров начался рано, и сразу с места в карьер: заключительная часть саги о Росомахе, новая версия «Кинг-Конга», римейк диснеевской классики и экранизация культовой японской манги — вот чем уже побаловал зрителей первый весенний месяц. Апрель в кинопрокате начинается менее «вкусно». Среди релизов — ни одного крупного проекта, однако немало новинок, способных вызвать интерес.









Взять криминальную комедию «Уйти красиво». Это история о трёх пожилых персонажах, решивших свернуть с праведного пути. Друзей настолько доконала обычная жизнь и вечные счета, что они решают ограбить тот банк, который их обманул. И у «стариков-разбойников» есть ведь ещё порох в пороховницах!





Сюжет далеко не нов — более того, фильм является римейком одноимённой картины 1979 года. Как видим, Голливуд продолжает эксплуатировать идеи, которым уже много лет. В новой версии сыграли Морган Фриман, Кристофер Ллойд, Майкл Кейн — вот уж настоящая «старая гвардия». «Уйти красиво», кстати, уже шестая по счёту совместная работа Кейна и Фримана. Ранее ветераны актёрского цеха снимались вместе в трилогии Кристофера Нолана про Бэтмена и в дилогии «Иллюзия обмана». Компанию «старичкам» составили юная Джои Кинг, а также Мэтт Диллон, Алан Аркин, Энн-Маргрет и другие. В оригинале главные роли исполняли Джордж Бёрнс, Арт Карни и Ли Страсберг, а снял фильм Мартин Брест. Кстати, в основу картины легло произведение Эварда Кэннона.

Режиссёром римейка выступил Зак Брафф, известный по своей роли в культовом сериале «Клиника».

Ещё одна премьера — космическая драма российского производства «Время первых». По-своему, это уникальный жанровый эксперимент. Фильмы о космосе в нашей стране снимали и раньше, он присутствует в ряде советских фантастических кинолент, но в основном как некая среда, где разворачиваются выдуманные приключения героев условного Кира Булычёва. Здесь же космос показан более глубоко и реалистично, отчасти пугающе. Но пусть это не оттолкнёт зрителей, которые, наевшись кинофантастики от Фёдора Бондарчука, могут надумать плохого и о предстоящей картине. «Время первых» — это не попытка снять фантастический триллер. Это прежде всего драма, биопик о выдающемся советском космонавте Алексее Леонове и его знаменитом выходе в открытый космос. Очевидно, что премьера фильма приурочена ко Дню космонавтики, который отмечается в нашей стране 12 апреля.









Фильм рассказывает о том, что и как пережили советские космонавты Алексей Леонов и его напарник Павел Беляев, выполняя свою рискованную и опасную миссию в открытом космосе. Они стали пионерами, Колумбами Вселенной. Но мало кто знает, что им пришлось преодолеть, с чем пришлось столкнуться в далёкой космической бездне. Создатели фильма попытались приоткрыть завесу тайны.





Главные роли в картине исполнили выдающиеся российские актёры Евгений Миронов и Константин Хабенский, причём последний был утверждён на роль Павла Беляева без кастинга. Также в картине сыграли Александра Урсуляк, Елена Панова, Алексей Морозов, Владимир Ильин, Анатолий Котенёв и другие. Идея фильма зародилась у Евгения Миронова, который перед тем, как её реализовать, получил официальное одобрение у Алексея Леонова. Легендарный космонавт также выступил консультантом на проекте. Планировалось, что постановкой фильма займётся Сергей Бодров, но в итоге в кресло режиссёра уселся Юрий Быков. Правда, точек соприкосновения с продюсерами космической драмы он не нашёл. Отсняв две трети проекта, он покинул режиссёрский пост. Продюсерам Тимуру Бекмамбетову и Евгению Миронову пришлось искать замену. Её они нашли в лице Дмитрия Киселёва, постоянно сотрудничающего с Бекмамбетовым. Он, в частности, снимал фильмы франшизы «Ёлки» и фантастический боевик «Чёрная молния».

Не обошлось и без новинок в жанре «хоррор». В прокате стартует фильм ужасов под многозначительным названием «БайБайМэн», иными словами «Человек — пока-пока». Ужастик Стэйси Тайтла повествует о трёх студентах колледжа, которые сталкиваются со всемогущим злым духом. Он забирает каждого, кто знает его имя или думает о нём. Героям необходимо изобрести что-нибудь, чтобы спастись от мистического убийцы.









Главные роли в фильме исполнили молодые малоизвестные актёры. А вот титульный злодей БайБайМэн — Даг Джонс — актёр известный. Знаменитостью он стал после того, как сыграл в фильмах «Хэллбой», «Фантастическая четвёрка и Серебряный сёрфер», «Лабиринт Фавна» и других. Джонс — актёр уникальный, в основном из-за того, что зачастую снимается в гриме, полностью скрывающем его лицо. Вот и здесь он подвергся сильному перевоплощению для того, чтобы воплотить образ БайБайМэна.





Ежедневно на сложнейший пластический грим персонажа уходило по три часа. В итоге он получился омерзительным и пугающим. К слову, это не первый подобный персонаж в карьере Дага Джонса. Он уже играл страшное существо, от которого невозможно скрыться, в ужастике «Слендер».

Ещё одна премьера, мимо которой пройти нельзя — драма «Последствия». Фильм основан на реальных событиях, а нашему зрителю будет интересен, скорее всего, по двум причинам. Во-первых, главный герой — русский. А во-вторых, играет его Арнольд Шварценеггер.





«Железному Арни» уже не впервой вживаться в образ нашего соотечественника. В 80-х годах прошлого столетия он исполнил роль советского милиционера в боевике «Красная жара». Сейчас его роль более драматичная и глубокая. Он играет Романа — обычного мужа и отца, который внезапно потерял свою семью после трагической авиакатастрофы. Расследование показало, что виновником аварии стал диспетчер, управлявший курсом самолёта. Трагедия и переживание гибели близких толкают нормального законопослушного гражданина на скользкий путь — он полон решимости отомстить и убить авиадиспетчера.





В основу картины легли события 2002 года, когда в небе над Боденским озером столкнулись пассажирский авиалайнер и грузовой самолёт. На борту Ту-154 находились жена и дети русского архитектора Виктора Калоева. В 2004 году Калоев убил авиадиспетчера, чьи неправильные действия привели к трагическим событиям. Вдовец был схвачен и осуждён на тюремный срок, но в 2007 году освобождён досрочно.

Фильм поставил Эллиот Лестер, а одним из продюсеров выступил знаменитый режиссёр Даррен Аронофски.

Также в хабаровском прокате продолжается показ таких фильмов, как фантастические боевики «Призрак в доспехах» и «Могучие рейнджеры», фантастический триллер «Живое», семейная драма «Собачья жизнь», триллер «Лекарство от здоровья», мультфильм «Босс-молокосос» и других.