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Детского омбудсмена Хабаровского края поразили рисунки сирот

Детского омбудсмена Хабаровского края поразили рисунки сирот
Виктория Трегубенко провела первую рабочую поездку в новой должности
сегодня, 18:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ксения Мурзина

Уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко провела первую рабочую поездку в рамках новой должности. Сегодня, 5 апреля, она посетила детский дом № 33 в селе Тополево. Омбудсмен интересовалась, как обустроен быт ребят, их питание, учебный процесс и досуг.


 

 

Больше всего Виктории Трегубенко понравилось, что учреждение работает в семейном формате: дети живут в двухместных комнатах, у них есть свои кухни, где по выходным и праздникам воспитанники сами готовят для себя. Также родные братья и сёстры живут в одной семейной группе. Помимо этого, омбудсмена поразило творчество детей — их поделки и рисунки, а также иллюстрации к книгам дальневосточных писателей.

 
 

«Интересно познакомиться с этим учреждением в качестве уполномоченного по правам ребёнка в Хабаровском крае. Я посещала детские дома в качестве члена Общественной палаты, инспектировала на соблюдение определённых норм. По опыту могу сказать, что в этом учреждении все нормы соблюдены: количество коек, посуды, учебников и одежды. Думаю, что в целом ребята здесь ни в чём не нуждаются», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Виктория Трегубенко.


 
 

Серьёзных претензий у уполномоченного к руководству и сотрудникам детского дома не возникло. Единственным минусом стала найденная в медицинском кабинете мазь с истёкшим сроком годности. Виктория Трегубенко намерена и дальше посещать образовательные учреждения, детдома и интернаты. Правозащитник выяснит, как там организована профилактика негативных проявлений и как воспитанников поощряют за достижения. Это будут и проверки, и простые дружественные визиты.


 

 

«Детские дома, как и семья — все разные. Есть учреждения, где, возможно, права и интересы детей не совсем защищены. Будем работать и исправлять. В детском доме № 33 права и интересы детей в первую очередь ставит под защиту директор», — отметила Виктория Трегубенко.


 

 

Несмотря на то, что свой пост детский омбудсмен занимает не так давно, ей уже приходится активно включаться в работу. Накануне своего первого выезда Виктория Трегубенко помогала ребёнку, которого хотели изъять из семьи. В итоге, с помощью уполномоченного он остался с матерью.


 

Ранее агентство писало, что кандидатуру Виктории Трегубенко на пост уполномоченного по правам ребёнка в Хабаровском крае одобрили депутаты краевой Законодательной Думы на очередном заседании. Ранее её поддержал профильный парламентский комитет. Произошло это после того как истекли полномочия Светланы Жуковой, занимавшей этот пост с 2012 года. Директора некоммерческой организации «Союз деловых женщин» Викторию Трегубенко Думе на должность детского омбудсмена рекомендовал губернатор региона. У народных избранников вопросов к кандидату не возникло — исключением стал коммунист Виктор Постников.

 
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