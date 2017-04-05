Иду тебя искать: с приставами в Хабаровском крае снова играют в прятки

Жительница Бикинского района, являясь злостной неплательщицей алиментов, пыталась оригинальным способом избежать встречи с судебными приставами-исполнителями. Она спряталась в платяному шкафу. Женщина задолжала почти полмиллиона рублей собственному ребёнку — этот факт с завидной регулярностью приводил правоохранителей к порогу её дома. Нарушительница уже однажды пряталась в подвале собственного дома, чтобы не отвечать перед законом.

На протяжении долгого времени нерадивая мать уклонялась от уплаты алиментов, накопив внушительный долг — 426 тысяч рублей. Ранее её уже привлекали к административной ответственности: суд назначил женщине наказание в виде 40 часов обязательных работ, которое до сих пор не исполнено. Теперь же виновнице грозит ответить перед законом в уголовном порядке.

В связи с тем, что осуждённая не отработала положенное время на благо государства, а также не погасила задолженность по алиментам, судебный пристав-исполнитель вынужден был в очередной раз навестить её. Предыдущая встреча закончилась тем, что стражи закона отыскали мать в подвале дома. На этот раз госслужащий обнаружил изобретательную женщину в шкафу, после чего напомнил о необходимости отработать обязательные работы, а также о перспективе привлечения к уголовной ответственности за халатное отношение к собственному ребёнку. Должница пообещала оплатить своему малышу счастливое детство.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о случаях, когда должники играют в прятки и ролевые игры с судебными приставами. Осенью прошлого года в Бикинском районе произошла аналогичная ситуация — местная жительница закрылась в туалете, когда в её квартиру пришли исполнители судебного решения. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, мать долгое время не выплачивала алименты на содержание собственного ребёнка, поэтому её навестили правоохранители.

Весной судебные приставы возбудили уголовное дело против ещё одной местной жительницы, которую также уличили в злостном уклонении от уплаты алиментов. Её уже давно лишили родительских прав, однако при этом женщина ежемесячно была обязана выплачивать деньги, которыми её ребёнок сможет пользоваться по достижению совершеннолетия. Правда, безответственная мать нигде не работала, а ещё злоупотребляла спиртным. При очередном визите правоохранителей должница «притворилась» креслом. Приставы обратили внимание на «живой» предмет мебели — женщина пряталась под кучей тряпок.