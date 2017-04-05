В Хабаровском крае начали вакцинировать свиней от чумы

Ветеринарам нужно привить больше двух тысяч голов на частных подворьях

В Хабаровском крае фермеры выстраивают хрюшек в очередь на прививку. Ветеринарные врачи краевой станции по борьбе с болезнями животных запланировали вакцинацию от классической чумы свиней. Инъекции получат 2,5 тысячи голов.

Одна из самых выносливых пород — вьетнамские вислобрюхие свиньи. Темнокожие хавроньи составляют большую часть стада у фермера Виктора Горшкова из-за устойчивости к болезням. Но и они ждут прививки. Ветеринары ежегодно проверяют всё поголовье.

«Эта порода самая выносливая. Сколько ни держим — ничего на них не распространяется. У других бывает, что болеют — например, когда солёное едят», — поделился с корреспондентом телеканала «Вести-Хабаровск» собственник хозяйства.

Вакцинацию делают поросятам не младше 45 дней. Тех, кто прошёл процедуру, метят красным пятном. Прививка от классической чумы — обязательная процедура для свиней, иначе велик риск, что всё поголовье погибнет.

«Это фиолетовые пятна. При роже тоже фиолетовые пятна, но там они правильной формы — треугольной. А здесь разлитые круглые пятна», — показал симптомы чумы ведущий ветеринарный врач-эпизоотолог КГБУ «Хабаровская станция по борьбе с болезнями животных» Анатолий Терещенко.

Аграрии больше боятся не классической, а экзотической африканской чумы свиней. От этого вируса до сих пор нет противоядия. В Хабаровском крае случаев заражения пока не было, но в других регионах России болезнь погубила тысячи хрюшек. Так, в марте 2017 года в одной из деревень Иркутской области зафиксировали падёж 40 свиней. В регионе сразу же ввели режим чрезвычайной ситуации, в результате более 1300 животных из почти 300 личных подсобных хозяйств изъяли и уничтожили. А на территории района теперь нельзя заниматься свиноводством в течение года — таковы санитарные нормы.

Раз в год от чумы прививают и взрослых свинок. Но не все «пятачки» реагируют на уколы адекватно: например, племенной хряк Вася заботу не ценит.

«Куснуть хочет. После кастрации стал кусаться. Не нравится, что лишили достоинства», — отметили хозяева.