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Картина дня в Хабаровском крае: сериал про нефть, дороги и чешуйки

Картина дня в Хабаровском крае: сериал про нефть, дороги и чешуйки
Самые громкие события среды — в подборке РИА "Восток-Медиа"
сегодня, 18:20
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня наш корреспондент вместе с членами правительства Хабаровского края «одел» деревянную рыбу: она была «голая», а теперь начала покрываться «чешуйками». Так в регионе стартовал флешмоб #ВстречаемсяНаУхе, который запустили в преддверии выставки-ярмарки «Наш выбор 27». Мы уже писали про рекордный котёл на 2 300 литров и про фирменный рецепт ухи от губернатора края Вячеслава Шпорта. Теперь выяснились новые подробности: вес одной порции супа составит 250 граммов, а время её подачи займёт 15 секунд. Бульон сварят из касатки, плетя и карася, а начинку приготовят из ленка, сазана и тайменя. Ещё в уху собираются добавить осетровых — по словам председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства региона Николая Крецу, «естественно, промышленного производства».

Идёт уже четвёртая неделя с тех пор, как на на Амуре обнаружили нефтяное пятно, а за него всё никто не хочет брать на себя ответственность. Уже и административное дело возбудили, и уголовное, но маслянистые следы в воде продолжают появляться. Устранение последствий обойдётся в копеечку: в идеале нужно снять весь загрязнённый слой почвы и заменить его чистым. Площадь работ составит несколько сотен кубометров грунта. Эксперт Общероссийского народного фронта Владимир Сидоров заметил, что проблема, судя по всему, имеет системный характер и «всплывает» из года в год.

Примерно тот же глагол можно применить к ситуации с нечистотами в жилом комплексе «Солнечный город». Его нужно продезинфицировать — к такому выводу пришла рабочая группа, организованная местными «фронтовиками». Причём сделать это нужно до 1 июня, после чего можно браться за исправление других проблем — асфальтировать дороги, отлаживать электросети, благоустраивать территорию. По смете на всё это нужно 12 миллионов рублей. Посмотрим, сколько времени на деле займёт очистка многострадального «Солнечного города».

Немного веселья и абсурда не помешает. Хабаровчане стали свидетелями странного обряда, исполнителем которого был служитель православной церкви. Священник решил помочь водителю сломанной иномарки благим словом. Впрочем, автор видеозаписи, которую сначала опубликовали в социальной сети, а потом удалили, предположил, что целью религиозного ритуала был заговор машины на экономию бензина. Также в городе объявился вор-библиофил. Неизвестный украл шкаф для обмена книгами, который совсем недавно появился на остановке «Горбольница». Очевидцы считают, что мужчина — житель сельской местности: он увёз похищенное на телеге, в которую впряг лошадь.

Сезон пожаров в Хабаровском крае открыт, а в ближайшие три дня в регионе обещают сильные ветры, поэтому губернатор Вячеслав Шпорт ввёл полный запрет на сжигание сухой растительности. А пока ограничений нет, люди жгут во всех смыслах. Так, огонь подобрался к территории Большехехцирского заповедника. Лесничие предположили, что виноваты в этом люди, как и в Амурской области. Там лесные пожары подбираются к населённым пунктам. Помогать местным спасателям отправились сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Хорошо, что их помощь не пригодилась хабаровским пожарным при тушении школы № 13 — справились своими силами. Из здания эвакуировали 450 учеников, 20 преподавателей и обслуживающий персонал. Перехимичили ребята.

Много шума наделали сегодня дорожники. Александр Соколов поручил им прекращать работы в часы пик, но кое-кто градоначальника не слушает. Утром среды, 5 апреля, ремонтники развели бурную деятельность под носом у мэра — на улице Карла Маркса, возле здания администрации Хабаровска. Пробки не заставили себя долго ждать. И такую картину автолюбители наблюдают уже несколько дней в разных районах города. 

 
Немного о наболевшем для многих финансовом вопросе. Специалисты кадровой веб-службы выяснили, сколько денег хотят получать хабаровчане для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. Жители дальневосточной столицы отличаются умеренным зарплатным аппетитом: они мечтают о ежемесячном вознаграждении в 80 тысяч рублей. При этом некоторым выдают за труд меньше 30 тысяч. За пределами Хабаровска дела обстоят ещё печальнее: там работодатели игнорируют обязательную индексацию оклада. Например, жительница посёлка Хор добилась повышения зарплаты только после жалоб прокурору и нескольких судебных тяжб. Её руководитель заявил, что свободных средств на это просто нет.
 

 
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