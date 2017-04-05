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Вячеслав Шпорт запретил жечь траву в Хабаровском крае

Вячеслав Шпорт запретил жечь траву в Хабаровском крае
Глава региона заявил, что такая профилактика опасна из-за приближающегося циклона
сегодня, 16:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: khabkrai.ru

Метеорологи прогнозируют в ближайшие дни приход на территорию Хабаровского края мощного циклона, который будет сопровождаться сильным ветром — порывы будут достигать 20 метров в секунду. Осадков специалисты Дальневосточного УГМС не ожидают. В связи с этим губернатор Вячеслав Шпорт ввёл полный запрет на сжигание сухой растительности в профилактических целях.   

Сегодня, 5 апреля, глава региона на межведомственном совещании поручил взять на особый контроль ситуацию с природными пожарами, которая ввиду грядущих погодных изменений может обостриться. При сильном ветре любой пал может в считанные секунды перерасти в стихийное бедствие. Поводом для такого решения стала ликвидация нескольких очагов возгорания в лесах региона и на его приграничных территориях за минувшие выходные. С 3 апреля в Хабаровском крае официально открыли пожароопасный сезон: из-за раннего прихода тепла и быстрого таяния снега стихия начала бушевать на пару недель раньше обычного. До 5 апреля в лесах выявили только два пожара, которые удалось оперативно ликвидировать.

Как сообщает пресс-служба «белого дома», по данным космического мониторинга, за минувшие сутки специалисты зафиксировали уже 59 термоточек в семи района Хабаровского края. При этом 47 из них — это палы сухой травы, ещё семь — контролируемые отжиги, которые проводят специалисты, чтобы защитить территории от пожаров. Остальные пять участков расположены в недоступных зонах.

«С сегодняшнего дня мы вводим запрет на все профилактические отжиги. Сельхозпалы запрещает федеральное законодательство. Остаётся человеческий фактор. Гражданам, поджигающим траву на дачах, особенно в лесной полосе, необходимо осознавать риски. Призываем жителей края не усугублять обстановку, соблюдать противопожарные меры», — озвучил губернатор Вячеслав Шпорт.

Главы муниципальных образований по поручению главы региона должны в ближайшее время взять под контроль ситуацию с пожарами в своих районах, а также перепроверить готовность сил и средств к борьбе со стихией. Для предотвращения возгораний с 1 апреля начались профилактические рейды. Специальные межведомственные группы обходят поля, дачные кооперативы и часто посещаемые лесные участки, стараясь выявить поджигателей травы. Только за последние дни надзорные органы оштрафовали около двух десятков поджигателей сухой травы и мусора — все они физические лица — на суммы от 500 рублей до двух тысяч. Такие рейды будут проводить вплоть до окончания пожароопасного сезона.

 
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