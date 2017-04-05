В Хабаровске наклеили первые чешуйки на символ ярмарки "Наш выбор 27"

В краевом центре стартовал флешмоб, в ходе которого жители региона «облачат» в чешуйки деревянную рыбу — символ выставки-ярмарки «Наш выбор 27», которая пройдёт в Хабаровске в июне. Как сообщил руководитель аппарата губернатора и правительства края Аркадий Мкртычев, мероприятие имеет все шансы стать ежегодным. Он дал старт флешмобу и призвал жителей города присоединиться к нему.





«Ярмарка может стать ежегодной, это легко сделать. Главная проблема сейчас — как сегодня совместить массовую застройку на набережной с этим событием. Но для ярмарки места хватит, в этом мы уверены», — сообщил Аркадий Мкртычев.

Специалисты комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности представили концепцию выставки-ярмарки. Большинство производителей-участников уже имеет знак качества «Наш выбор 27», но на мероприятие приглашают всех желающих.





«У нас уже больше 80 компаний имеют этот логотип. Но участвовать смогут абсолютно все. Более того, мы очень хотим, чтобы в нашей выставке-ярмарке участвовали и крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства также могут принять участие, — объяснил глава комитета Николай Крецу. — Предполагаем также, что будет очень много гостей иностранных. Во всяком случае, мы с представителями туроператоров уже проговорили этот вопрос, и они изъявили большое желание целевым образом пригласить сюда наших туристов, в большинстве своём — из Юго-Восточной Азии».









Производители будут продавать свои товары по сниженной стоимости — на 10-15 % ниже рыночной. Рестораторы взяли на себя обязательство продавать дешевле на сумму до 30 %. Жители города не только смогут попробовать местную продукцию, но и поучаствуют в 11 бесплатных креативных зонах.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», главным блюдом выставки-ярмарки станет уха по фирменному рецепту губернатора края Вячеслава Шпорта. Впервые он приготовил её для участников и гостей Восточного экономического форума во Владивостоке. Для супа в дальневосточной столице уже подготовили большой котёл, по размерам в два раза больше приморского — диаметром 175 сантиметров и высотой 122 сантиметра. Его объём — 2 300 литров. Вес каждой порции составит 250 граммов.