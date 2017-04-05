В Хабаровске вычисляют площадь загрязнённого нефтепродуктами берега

За их утечку уже четвёртую неделю не берут ответственность ни предприятия, ни власти

Вопрос с ликвидацией утечки нефтепродуктов в Амур в городской черте Хабаровска остаётся открытым четвёртую неделю, а подвижки с решением проблемы можно называть робкими и неторопливыми. Как писало РИА «Восток-Медиа» ещё 14 марта, люди пожаловались на стометровое пятно в проталине на поверхности воды в районе ТЭЦ № 2. К проблеме тогда же подключилось местное отделение Общероссийского народного фронта. Общественники взяли забор воды для анализа, а «Экоспас» на следующий день убрал основную массу нефтяных загрязнений.

















Однако маслянистые вещества продолжали сочиться из почвы и вытекать из ливневого коллектора, через который в Амур впадает речка Курча-Мурча. При этом ответственность за стоки никто не взял. Проверки показали, что теплоэнергетики и нефтепереработчики тут ни при чём. В то же время департамент Росприроднадзора в ДФО возбудил административное дело по факту разлива нефтепродуктов на берегу.

















Также региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, создавших угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде» и проводит проверку, о ходе которой пока ничего не известно.

















Сегодня на берегу Амура собрались представители ОНФ, министерства природы Хабаровского края, управления регионального государственного контроля и лицензирования, а также лаборатории Краевого центра экологического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

















«Сегодня определялся участок прибрежной зоны, который подвергся загрязнению нефтепродуктами для последующей рекультивации. К ней, в принципе, можно было приступить с самого начала, как разлив был обнаружен. Однако и на сегодняшний день никто не готов взять на себя ответственность за загрязнение и даже признать загрязнённой подведомственную территорию. Это и вызывает сложности. В частности, несогласованность действий природоохранных структур», — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса местного отделения ОНФ Владимир Сидоров.

















В идеале требуется снять весь загрязнённый слой почвы и заменить его чистым. Однако процесс это дорогостоящий, даже визуально: площадь работ охватит несколько сотен кубометров грунта. Для более точной оценки площади специалисты и проводят сегодняшние заборы образцов почвы.

















«Судя по всему, речь идёт о системной проблеме, которая «всплывает» из года в год и постоянно вносит свой негативный вклад в экологическое состояние реки Амур и побережья. Нынешней весной мы стараемся сдвинуть решение с мёртвой точки. Однако до сих пор не удаётся выявить причину загрязнения», — добавил Владимир Сидоров.