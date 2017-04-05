Хабаровчанам для счастья нужна зарплата в 80 тысяч рублей

На сегодняшний день большинство жителей дальневосточной столицы — около 78 процентов — недовольны уровнем своей заработной платы. Такие выводы озвучили специалисты сайта по трудоустройству и поиску персонала Зарплата.ру. Они опросили 897 хабаровчан и выяснили, сколько горожане хотели бы зарабатывать, чтобы чувствовать себя счастливыми.

На вопрос: «Какой уровень заработной платы вас бы удовлетворил?» почти половина жителей краевого центра (47 %) ответили, что им нужно ежемесячное вознаграждение в сумме не менее 80 тысяч рублей. Никто из хабаровчан не хочет получать меньше 30 тысяч, хотя в дальневосточной столице эта зарплата считается средним достатком, а в целом по России ею довольны 3 % граждан.

Опрошенные сообщили об уровне своего дохода. Примерно 47 % жителей Хабаровска, несмотря на ожидания высокой зарплаты, получают меньше 30 тысяч рублей в месяц. Ещё 20 % могут похвастаться вознаграждением от 30 до 40 тысяч, 13 % — от 41 до 50 тысяч рублей, а 6 % получают до 60 тысяч ежемесячно. У двух процентов горожан зарплата не превышает 70 тысяч. К мечте о счастье приблизились 12 % граждан. Им выплачивают больше 70 тысяч рублей в месяц.

Чтобы повысить уровень дохода, большинство опрошенных (69 %) подрабатывают. Еще 17 % сдают недвижимость в аренду, 15 % не прочь принять помощь родственников. Среди дополнительных источников дохода также указывают пенсии, стипендии и пособия по безработице.

Мужчины и женщины по-разному относятся к своей зарплате. В Хабаровске нет полностью довольных своей зарплатой представительниц прекрасного пола, тогда как по России их в среднем 4 %. А среди мужчин 5 % полностью довольны суммой зарплаты. И те, и другие почти равны в своих амбициях: 47 % женщин и 45 % представителей сильного пола хотят получать больше 80 тысяч рублей, тогда как в большинстве других российских городов материальные желания мужчин в превосходстве.

Несмотря на то, что немногие близки к заветной цифре в 80 тысяч рублей, 11 % хабаровчан признались, что чувствуют себя счастливыми. Среди оставшихся 58 % чаще переживают положительные эмоции. Абсолютно несчастными себя назвали 9 % опрошенных.

Удовлетворены своим доходом 36 % мужчин и 64 % женщин, подрабатывают из них 67 %. Любопытно, что среди опрошенных нет абсолютно несчастных. Больше всего довольных зарплатой хабаровчан получают свыше 70 тысяч рублей (36 % ответов). Доход до 30 тысяч устраивает лишь 2 % опрошенных, от 31 до 40 тысяч рублей — 26 %, от 41 до 50 тысяч — 9 %, от 51 до 60 тысяч — 24 %, от 61 до 70 тысяч — 3 %.

Самый большой процент счастливых (43 %) оказался среди тех, кто получает до 30 тысяч рублей. Из тех, кому платят больше 70 тысяч, довольны жизнью лишь 11 %.