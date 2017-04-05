В Хабаровском крае весенняя страда началась раньше срока

В южных районах региона аграрии уже приступили к севу пшеницы и ячменя

В Хабаровском, Вяземском и имени Лазо районах фермеры уже трудятся в полях. Посевные работы начали раньше обычного срока благодаря ранней весне. Пока ставку делают на зерновые культуры.

В одном из крупнейших хозяйств региона — ООО «Хорское» — засеяли пшеницей и ячменём около 107 гектаров. Фермеры, которые трудятся на предприятии «Даниловка», также сеют пшеницу — культурой заняли уже 250 гектаров угодий.

«Повсеместно аграрии не спешат выходить в поля, пока до конца не оттает почва. В тех местах, где это возможно, разворачивается посевная», — отметила и.о. заместителя начальника управления сельскохозяйственного производства министерства Сергей Фирстов.

Общая площадь посевов в текущем году составит 78,7 тысячи гектаров, из них зерновые культуры займут 9,1 тысячи. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, регион практически полностью обеспечил себя посевным материалом. Сельскохозяйственные организации также закупили около двух с половиной тысяч тонн минеральных удобрений и 150 тонн элитных семян. Ещё фермеры готовят технику — около 140 тракторов, что составляет более половины от запланированных ремонтных работ, а также почти 500 единиц плугов, сеялок, культиваторов.

Частично компенсировать затраты на проведение кампании сельхозпредприятиям поможет правительство, выплатив субсидии. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о том, что в прошлом году на посевные нужды фермеров власти края выделили 60 миллионов рублей.