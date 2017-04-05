Хабаровские дорожники не исполняют поручения мэра

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Ямочный ремонт на главной улице города проводят во время утреннего часа пик
|Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ольга Соколова
Дорожные бригады ремонтируют асфальт в Хабаровске вразрез с указаниями градоначальника. Несмотря на поручение Александра Соколова приостанавливать работы на время утреннего и вечернего часов пик, специалисты подрядных организаций трудятся в рамках удобного им расписания.
Сегодня, 5 апреля, в центре краевой столицы хабаровчане в утренний час пик заметили работающие дорожные бригады, которые ремонтировали улицу Карла Маркса. Тяжёлая техника и около десятка специалистов вскрывали асфальт на перекрёстках главной улицы города с Московской и Дикопольцева, провоцируя плотный трафик в сторону площади Ленина. Возле торгового центра «Дом одежды» образовалась серьёзная пробка — транспорт со стороны аэропорта двигался лишь по одной полосе, при этом водители вынуждены были лавировать между ямами, которые уже успели сделать дорожники.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о том, что мэр дальневосточной столицы проинспектировал ход работ по устранению ям и выбоин на дорогах города после зимы. В этом сезоне дорожники сделали уже больше шести тысяч квадратных метров асфальта. На магистралях Хабаровска работают 15 механизированных звеньев, 1 532 единицы техники, комплексы «Роско», а также бригады, которые вручную заливают трещины и небольшие повреждения. Главное, что порадовало жителей города — это заявление мэра о том, что ямочный ремонт в часы пик проводить не будут.
Однако радость от слов чиновника была недолгой. Уже на протяжении нескольких дней в разных концах Хабаровска люди, едущие на работу или домой после трудового дня, замечают работающих дорожников. Складывается впечатление, что бригады нарочно работают на основных магистралях, которые больше всех загружены транспортом. Так, в понедельник вечером автолюбители попали в небольшую пробку из-за ямочного ремонта на улице Калинина, на подъёме к Ленина.
«Мы дали задание предприятиям провести дорожные работы — обращайтесь в МУП, обращайтесь к директорам «Дорремстрой» или МУП «Дорожник» и задавайте им вопросы о том, почему они проводят дорожные работы в час пик. Они у нас работают на обычном коммерческом договоре, выиграли конкурсные торги и организовывают работы самостоятельно — мы не прописываем им режим работы. Существует рыночная система экономики, я не имею права командовать их коллективами», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника управления Олег Грабков.
С руководством предприятия «Дорремстрой», чьи сотрудники в среду ремонтировали дорогу в районе «Дома одежды», редакции агентства связаться не удалось.
на лицо очередная профанация со стороны мэра. на всех своих объездах рисуется играет на публику. а на самом деле ему все фиолетово. как можно обидеть дорожников когда они с чиновниками делятся также как подрядные организации делились с водоканалом.
Вообще вранье. Техника стояла в это время. Фотки, видимо, сделаны после десяти утра. В частности вот эта машина, которая вырезает асфальт - она на разделительной полосе стояла во время часа пик. Работы начались где-то с десяти. А то что автолюбители притормаживают, заезжая в ямы, сделанные заранее - их понять можно - берегут ходовку, но именно это и сказывается на скорости потока. Каждый притормозит - вот тебе и пробка до промышленной выстроилась.
Поддержу. Я в эту пробку попал с утра. Не работали люди. А ямы были - да. Они там со вчерашнего дня что ли.
Ехал там в 9. 03 работали уже, так что вы администраторские подлизы тут нам в ухо не дуйте
Друг, я вот здесь тоже могу написать что угодно. Где доказательства? Я вот не видел работы. Ты пишешь, что видел. Кто нас рассудит?
Спорщики, а вы на фотки внимательно смотрели? Всё работает.
Интересно, а как автор дефинирует словосочетание "утренний час пик". Это вообще когда? По-моему это где-то с 7. 30 до 9. 00-9. 30. Если журналист проторчал в автобусе, идя в редакцию к 11, вышел на остановке, в сердцах "пострелял" фотоаппаратом по сторонам и написал "утренний час пик", то это явная ложь. А пробки из-за ремонта будут всё лето. Это нормально. В конце-концов это ведь качество дорог.
Да как всегда врут мягко говоря, одни , другие понимают что работа в ночное и сверхурочное время стоит больших денег не хотят на себе экономить вот и кладут когда вздумается. В итоге негатив весь на работяг выплескивается
Повыгрызали ям на дорогах, вот народ и едет медленно. А спец. техника стоит припаркованная на обочинах и скорости тоже не добавляет. Ну выезжали бы из гаражей в 9. 00, а не в 8. 00 утра