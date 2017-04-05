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В Хабаровске ОНФ рекомендовал продезинфицировать "Солнечный город": РИА "Восток-Медиа"
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В Хабаровске ОНФ рекомендовал продезинфицировать "Солнечный город"

В Хабаровске ОНФ рекомендовал продезинфицировать "Солнечный город"
Застройщик согласился для начала позвать экспертов, чтобы оценить санитарное состояние жилкомплекса
сегодня, 10:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Илья Андреев

Проблемы водоотведения в «Солнечном городе», расположенном в пригороде Хабаровска, — наиболее насущные. К такому выводу пришли участники рабочей группы, образованной местными «фронтовиками» с целью поставить точку в «канализационном» вопросе многострадального жилого комплекса. Это мнение не раз прозвучало на первом её официальном заседании, которое состоялось во вторник, 4 апреля.


 

 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», с приходом весны владельцы жилья в «Солнечном городе» пожаловались в ОНФ на утопание квартала и окрестностей в канализационных стоках. Собственники показали тогда общественникам и осевшую в размытый нечистотами грунт детскую площадку, и участки подворий малоэтажек с «ароматными» лужами, и сырые подвалы многоквартирных домов.


 

 

Люди винили во всем компанию-застройщика и её руководителя — Алексея Коломейца. Однако, при более тщательном разбирательстве вскрылся запутанный клубок взаимоотношений между ним, действующей управляющей компанией (ООО «КСО» — прим. ред.) и людьми, которые готовы её «свергнуть», взяв полномочия в свои руки. Побывав на минувших выходных в «Солнечном городе», члены рабочей группы, в которую вошли собственники жилья, застройщик, местные власти и общественные эксперты, смогли убедиться, что проблем — масса.


 

 

«Выявлены проблемы, что смещается грунт, выламываются отмостки, а ещё и в подвалах стоит вода, кругом порывы. Соответственно, водоотведение — это главная проблема. Второе — выявлено, что мы (компания-застройщик — прим. ред.), действительно, что-то не доделали, и что-то нужно переделать. Мы согласны. Третье — выявлена проблема канализации: трасса проложена, а район не подключён. Четвёртое — выявлена проблема, что мы продолжаем район обслуживать и нести убытки. И пятое — выявлено очень плохое обслуживание существующей управляющей компании», — обозначил проблемы Алексей Коломеец.


 

 

По сведениям инициативных собственников, в ближайшие дни может состояться передача управления им от руководства ООО «КСО». Жители всех 18 домов «Солнечного города» за отказ от «управляйки» уже проголосовали. Правда, успех этого возможен с пятидесятипроцентной вероятностью — есть юридические проволочки.


 

 

По словам Алексея Коломейца, первым делом после этого он займётся прочисткой системы водоотведения. Причём делать это надо максимально оперативно и закончить по планам до 1 июня, после чего можно браться за исправление других недоделок — асфальтировать дороги, отлаживать электросети, благоустраивать территорию. По смете эти работы потребуют вложить 12 миллионов рублей. С новыми «управленцами» у Коломейца уже есть предварительная договорённость о том, что они будут решать оставшиеся проблемы сами. Деньги застройщик, который вот-вот планирует выйти из процедуры банкротства, готов компенсировать «вставшим у руля» активным собственникам.

Руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса хабаровского отделения ОНФ Владимир Сидоров попросил застройщика конкретизировать сроки выполнения всех работ, а также детализировать их объём.


 

 

«Мне бы очень хотелось, чтобы этот процесс у нас сильно не затягивался. «Дорожную карту» от нас с вами ждут и местные власти, и Следственный комитет», — подчеркнул он.

При этом Владимир Сидоров напомнил, что в «карту» должен быть обязательно включён пункт о проведении работ по дезинфекции жилкомплекса и прилегающей территории. Алексей Коломеец заверил, что в ближайшие дни санитарную обстановку в «Солнечном городе» оценят лицензированные эксперты.


 

 

По такому же сценарию участники рабочей группы решили действовать, подходя к решению проблем ещё одного проблемного жилкомплекса — «Крылатское», расположенного в посёлке Тополево. Там у людей схожие проблемы.

 
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