Депутаты и дальнобойщики обсудили в Хабаровске недостатки "Платона"

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Результатом диалога между водителями и законодателями стал перечень конкретных предложений
|Фото: РИА "Восток-Медиа" / Александр Янышев
По итогам встречи депутатов Законодательной Думы Хабаровского края и бастующих дальнобойщиков, недовольных введением системы налогообложения «Платон» на дорогах страны, будет налажена работа с федеральной властью. В приёмной регионального отделения партии «Единая Россия» с водителями встретились первые лица парламента: председатель Закдумы Сергей Луговской, его первый заместитель Юрий Матвеев и заместитель Павел Симигин.
Дальнобойщики устроили акцию протеста в Хабаровском районе несколько дней назад. Водители большегрузов расположились на участке Комсомольской трассы между сёлами Тополево и Мирное. Никаких лозунгов участники не скандируют, плакатов с призывами не размещают. Депутат Павел Симигин побывал на месте акции, после чего инициировал встречу в дальневосточной столице — в ней приняли участие более десяти водителей, а также заместитель краевого министра промышленности и транспорта Иван Кондуб.
Разговор начался с обсуждения поручений, которые ранее раздал подчинённым российский премьер-министр Дмитрий Медведев, встретившись с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок. Вместо заявленного двукратного повышения тарифа системы «Платон» решено поднять его лишь на четверть, а сам механизм сделать максимально прозрачным. Также глава правительства назвал «экономически разумной» идею о градации платы в зависимости от преодолеваемых большегрузом расстояний.
«Возможно, на все ваши вопросы мы ответить не можем, но хотим их услышать, чтобы было понимание: мы от проблемы не прячемся и готовы с ней работать, в том числе и на федеральном уровне. Но и вы должны понимать, что государство (а у нас самая большая в мире страна) не может закопать все деньги в дороги — тогда ни на учителей, ни на врачей, ни на всё остальное не останется. Транспортные артерии нужно делать, но подходить к этому разумно», — сказал Павел Симигин.
Дальнобойщики предложили депутатам ряд тем для обсуждения, причём далеко не все из них касались конкретно системы «Платон». Водителей возмущает действующий в стране механизм наказания за превышение заявленного веса фуры — по словам бастующих, размер штрафа для предпринимателей таков, что вполне способен поставить крест на бизнесе. Собравшиеся заявили, что не согласны с необходимостью платить и транспортный налог, и акциз на топливо, и «платоновский» сбор, отметив, что сложившаяся ситуация отпугивает молодых жителей страны от попыток сделать стартап в этой сфере экономики.
Законодатели согласились, что нормативная база требует доработки и заверили собеседников, что соответствующие инициативы в парламенте и правительстве края начнут разрабатывать в ближайшее время.
«У каждого региона есть свои особенности, и Хабаровский край здесь не исключение. Они должны быть обязательно учтены, в том числе — и на федеральном уровне. Мы составили список моментов, вызывающих недовольство дальнобойщиков — какие-то из этих вопросов мы адресуем науке, какие-то проработаем с юристами, а в итоге всё это ляжет в основу поправок в законодательство страны. Я думаю, что это станет наиболее положительным результатом нашей сегодняшней встречи», — рассказал журналистам Павел Симигин.
Сергей Луговской отметил, что в важности труда дальнобойщиков сегодня никто не сомневается, но призвал их отдавать себе отчёт в том, что содержание и ремонт разбитых грузовозами дорог обходятся дорого. Об этом спикер краевого парламента заявил, отвечая на предложение «убрать «Платон» вообще».
«Необходимость вашей транспортной отрасли очевидна. Это и дешевле, и оперативнее, особенно, когда речь идёт о «коротких», региональных перевозках. Но и разбиваются дороги совсем по-другому: и если плату за это мы включим в топливный акциз, получится, что за это платят и владельцы легковых автомобилей, которые наносят трассам гораздо меньше вреда», — подчеркнул Сергей Луговской.
Представители власти посоветовали дальнобойщикам принять «Платон» как данность: Иван Кондуб, в частности, отметил, что, как любой механизм, эта система нуждается в обкатке. Тем не менее, другого способа быстро и качественно построить в стране (и регионе в частности) хорошие дороги в федеральной повестке пока нет. В качестве примера «первых плодов» внедрённой системы налогообложения водителям привели будущую трассу «Обход Хабаровска».
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», Федеральный дорожный фонд планирует потратить деньги, собранные с российских владельцев грузовиков с помощью системы «Платон», на поддержку важных объектов инфраструктуры в российских регионах. Среди них — трасса, которая позволит объезжать столицу Дальнего Востока. Стоимость проекта оценивают в 41,8 миллиарда рублей. Саму магистраль собираются сделать платной — она будет соответствовать мировым стандартам. Срок окупаемости проекта составит 10 лет.
«Платон» — система платы за пользование федеральными трассами для грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн, которая введена в России 15 ноября 2015 года. После этого в регионах начались акции протеста дальнобойщиков, которые сочли сборы несправедливыми и губительными для сферы их деятельности.
вопрос в том сколько откатов получат посредники при ремонте дорог. чем больше откаты-тем выше коэфициенты для дальнобойщиков
Какая хорошая партия, тащит интересы ротенберга не смотря на абсурдность такого сбора. Снизить ставку, выделить деньги из федерального бюджета, все что угодно, лишь бы такой "прекрасный" проект не погубить, ведь дружба превыше всего!