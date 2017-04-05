Депутаты и дальнобойщики обсудили в Хабаровске недостатки "Платона"

По итогам встречи депутатов Законодательной Думы Хабаровского края и бастующих дальнобойщиков, недовольных введением системы налогообложения «Платон» на дорогах страны, будет налажена работа с федеральной властью. В приёмной регионального отделения партии «Единая Россия» с водителями встретились первые лица парламента: председатель Закдумы Сергей Луговской, его первый заместитель Юрий Матвеев и заместитель Павел Симигин.

Дальнобойщики устроили акцию протеста в Хабаровском районе несколько дней назад. Водители большегрузов расположились на участке Комсомольской трассы между сёлами Тополево и Мирное. Никаких лозунгов участники не скандируют, плакатов с призывами не размещают. Депутат Павел Симигин побывал на месте акции, после чего инициировал встречу в дальневосточной столице — в ней приняли участие более десяти водителей, а также заместитель краевого министра промышленности и транспорта Иван Кондуб.

Разговор начался с обсуждения поручений, которые ранее раздал подчинённым российский премьер-министр Дмитрий Медведев, встретившись с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок. Вместо заявленного двукратного повышения тарифа системы «Платон» решено поднять его лишь на четверть, а сам механизм сделать максимально прозрачным. Также глава правительства назвал «экономически разумной» идею о градации платы в зависимости от преодолеваемых большегрузом расстояний.

«Возможно, на все ваши вопросы мы ответить не можем, но хотим их услышать, чтобы было понимание: мы от проблемы не прячемся и готовы с ней работать, в том числе и на федеральном уровне. Но и вы должны понимать, что государство (а у нас самая большая в мире страна) не может закопать все деньги в дороги — тогда ни на учителей, ни на врачей, ни на всё остальное не останется. Транспортные артерии нужно делать, но подходить к этому разумно», — сказал Павел Симигин.

Дальнобойщики предложили депутатам ряд тем для обсуждения, причём далеко не все из них касались конкретно системы «Платон». Водителей возмущает действующий в стране механизм наказания за превышение заявленного веса фуры — по словам бастующих, размер штрафа для предпринимателей таков, что вполне способен поставить крест на бизнесе. Собравшиеся заявили, что не согласны с необходимостью платить и транспортный налог, и акциз на топливо, и «платоновский» сбор, отметив, что сложившаяся ситуация отпугивает молодых жителей страны от попыток сделать стартап в этой сфере экономики.

Законодатели согласились, что нормативная база требует доработки и заверили собеседников, что соответствующие инициативы в парламенте и правительстве края начнут разрабатывать в ближайшее время.

«У каждого региона есть свои особенности, и Хабаровский край здесь не исключение. Они должны быть обязательно учтены, в том числе — и на федеральном уровне. Мы составили список моментов, вызывающих недовольство дальнобойщиков — какие-то из этих вопросов мы адресуем науке, какие-то проработаем с юристами, а в итоге всё это ляжет в основу поправок в законодательство страны. Я думаю, что это станет наиболее положительным результатом нашей сегодняшней встречи», — рассказал журналистам Павел Симигин.

Сергей Луговской отметил, что в важности труда дальнобойщиков сегодня никто не сомневается, но призвал их отдавать себе отчёт в том, что содержание и ремонт разбитых грузовозами дорог обходятся дорого. Об этом спикер краевого парламента заявил, отвечая на предложение «убрать «Платон» вообще».

«Необходимость вашей транспортной отрасли очевидна. Это и дешевле, и оперативнее, особенно, когда речь идёт о «коротких», региональных перевозках. Но и разбиваются дороги совсем по-другому: и если плату за это мы включим в топливный акциз, получится, что за это платят и владельцы легковых автомобилей, которые наносят трассам гораздо меньше вреда», — подчеркнул Сергей Луговской.

Представители власти посоветовали дальнобойщикам принять «Платон» как данность: Иван Кондуб, в частности, отметил, что, как любой механизм, эта система нуждается в обкатке. Тем не менее, другого способа быстро и качественно построить в стране (и регионе в частности) хорошие дороги в федеральной повестке пока нет. В качестве примера «первых плодов» внедрённой системы налогообложения водителям привели будущую трассу «Обход Хабаровска».

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», Федеральный дорожный фонд планирует потратить деньги, собранные с российских владельцев грузовиков с помощью системы «Платон», на поддержку важных объектов инфраструктуры в российских регионах. Среди них — трасса, которая позволит объезжать столицу Дальнего Востока. Стоимость проекта оценивают в 41,8 миллиарда рублей. Саму магистраль собираются сделать платной — она будет соответствовать мировым стандартам. Срок окупаемости проекта составит 10 лет.

«Платон» — система платы за пользование федеральными трассами для грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн, которая введена в России 15 ноября 2015 года. После этого в регионах начались акции протеста дальнобойщиков, которые сочли сборы несправедливыми и губительными для сферы их деятельности.