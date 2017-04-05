В Хабаровском крае адвокат-наркоман зарабатывал на подставных фирмах

Региональное управление Следственного Комитета завершило расследование уголовного дела, фигурантами которого стали четыре человека — адвокат, его помощница и некая супружеская пара. Группу обвиняют в совершении преступлений в сфере осуществления деятельности юридических лиц — фигуранты открывали новые организации через подставных людей, а также предоставляли в орган, осуществляющий государственную регистрацию предпринимателей, данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ недостоверной информации. Кроме того, адвоката обвиняют в хранении наркотиков.

Следователи раскрыли преступную схему, которую организовал зачинщик. С 2012-го по 2016-й год адвокат создал пять юридических лиц через подставных людей. К махинациям он привлёк свою помощницу и супружескую пару — впоследствии они стали соучастниками. Глава преступной группы подыскивал клиентов, которым нужны были готовые фирмы для осуществления предпринимательской деятельности, но в силу определённых обстоятельств эти граждане не хотели создавать и регистрировать данные предприятия на своё имя. По заданию юриста его помощница готовила документы о создании различных ООО (общество с ограниченной ответственностью — прим. ред.) для регистрации в налоговых органах. Супруги оформляли данные фирмы на себя, становясь в них директорами. За каждую такую нелегальную операцию пара получала от адвоката от пяти до семи тысяч рублей, однако сам организатор выручал почти в 10 раз больше — заказчики платили за услугу от 40 до 50 тысяч рублей.

Во время обыска в доме у адвоката оперативники нашли разовую дозу синтетического наркотика. Количество вещества специалисты оценили как значительный размер, что повлияло на квалификацию уголовной статьи. Фигурант сообщил, что приобрёл и хранил порошок для личного потребления.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, с которой согласился прокурор и подписал обвинительное заключение. Материалы дела направлены в суд. После вынесения приговора и вступления его в законную силу, действие незаконно созданных юридических лиц прекратится.