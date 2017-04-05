В Хабаровске через неделю начнут плановую обработку улиц от клещей

В дальневосточной столице специалисты краевой дезинфекционной станции в ближайшие дни приступят к обработке территорий парков, скверов и бульваров города от клещей. Первые работы они планируют провести уже 10 апреля.

«Нужно, чтобы земля немного подсохла, пока ещё сыровато. Сначала обработаем парки и бульвары, затем приступим к дезинфекции территорий детских садов и школ. Летние лагеря для школьников начнём обрабатывать к июню перед заездом детей. Работу в этом году начнём раньше обычного — тёплая погода сказалась, первые случаи присасывания уже есть. Также нужно будет обработать кладбище, но пока неизвестно, кто этим займётся», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» главный врач краевой дезинфекционной станции Сергей Ткачёв.

Все работы специалисты будут проводить ночью, когда в парках и на бульварах не будет посторонних. Распылять препарат в скоплении людей нельзя — он может сказаться на здоровье горожан. Дезинфекторы будут использовать несколько химических средств, хорошо зарекомендовавших себя в борьбе с клещами на Дальнем Востоке. Чтобы уничтожить паукообразных на одном гектаре, нужно распылить сто литров рабочего раствора. Для этого нужны специально обученные люди и техника.

«По нормативам требуется, чтобы на территории несколько часов не было людей. Развешиваем предупреждающие листовки. Натягиваем сигнальные ленты. Клещи живут в подстилке, а днём залазят на кончики травы, на кусты, могут цепляться на людей и животных. Вечером и в дождливую погоду они вновь прячутся, поэтому бороться с ними сложно, нужно хорошо проливать траву и листья», — отметил Сергей Ткачёв.

Агентство писало, что в этом году из-за раннего и быстрого потепления клещи проснулись раньше обычного. Первые жертвы паукообразных уже обратились в медицинские учреждения за помощью. Известно о первом в этом году случае присасывания паразита не в лесу или на даче, а в Волочаевском городке — практически в центре Хабаровска. При этом специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора подтвердили появление на российском Дальнем Востоке возбудителя клещевой возвратной лихорадки.