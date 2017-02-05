В Хабаровске состязались пловцы Восточного военного округа

В Хабаровске, в спортивном комплексе ЦСКА, состоялся чемпионат по плаванию. По данным пресс-службы Восточного военного округа, участвовали 20 команд, делегированных объединениями и соединениями ВВО на территории от Бурятии до Сахалина.

Борьба за призовые места развернулась в трёх дисциплинах: «100 метров вольным стилем», «ныряние в длину» и «эстафета 4 по 50 метров».





По итогам соревнований первые места заняли команды окружного учебного центра и отдельного соединения РХБ защиты ВВО, вторые — сборные объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа и отдельного инженерного соединения края. Почётное третье место досталось отдельному железнодорожному соединению из Комсомольска-на-Амуре и пловцам из общевойскового объединения, дислоцированного в Забайкальском крае.

Победители в личном первенстве получили в награду медали и грамоты.











