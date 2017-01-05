СМИ прочат переход Александра Григоряна из "СКА-Хабаровска" в "Анжи"

Ряд федеральных спортивных СМИ сообщили, ссылаясь на собственные источники, о скором уходе Александра Григоряна с поста главного тренера футбольного клуба «СКА-Хабаровск». В частности, как пишет sportbox.ru, наставник «армейцев» займёт аналогичную должность в махачкалинском клубе «Анжи», как только уладит формальности, связанные с разрывом действующего контракта с командой с берегов Амура.

Эти же предположения косвенно подтверждает и заявление Андрея Гордеева, который до недавнего времени тренировал игроков «Мордовии», а теперь может занять место Григоряна. «Встречались с руководством СКА, поговорили, все точки над «i» будут расставлены в четверг», — подтвердил Гордеев sportbox.ru.

В рейтинге Футбольной национальной лиги в нынешнем сезоне под руководством Григоряна «СКА-Хабаровск» закрепился на третьем месте, при этом перешагнув планку в 40 результативных баллов. Следующая встреча в рамках первенства сезона 2016/2017 года состоится 8 марта в Воронеже.

До этого времени, как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «армейцы» планируют участвовать в розыгрыше Кубка ФНЛ, который пройдёт с 11 по 24 февраля 2017 года на Кипре. Команда из дальневосточной столицы сыграет в группе С. При этом на турнире хабаровчане выступят в обновлённом игровом составе. После Нового года команду «СКА-Хабаровск» должны пополнить четыре или пять футболистов.

Перед выездом на Кипр команда 6 января начнёт первый сбор. Он пройдёт в Абрау-Дюрсо и продлится десять дней. После этого «армейцы» отправятся в Турцию на специально-подготовительный сбор. Там футболисты пробудут с 20 января по 3 февраля, а 1 марта «армейцы» вернутся в Хабаровск, чтобы 8 марта сыграть на выезде с «Факелом», а после этого — дома с саратовским «Соколом».