Картина дня в Хабаровском крае: теракт в Петербурге и другие новости

Темой сегодняшнего дня в Хабаровском крае, как и во многих городах России, стали события, произошедшие в Санкт-Петербурге. В вагоне метро между станциями «Сенная» и «Технологический институт» произошёл взрыв. В результате, по данным Национального антитеррористического комитета, погибли 11 человек, ещё около 50 получили ранения различной степени тяжести. Второе устройство нашли на станции «Площадь Восстания», его силовики вовремя обезвредили. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт», но рассматривает и другие версии произошедшего.

Жители Хабаровского края не остались в стороне и выразили соболезнования семьям и близким потерпевших. Местный журналист Сергей Мингазов предложил провести траурную акцию у памятника поэту Александру Пушкину, жителю северной столицы России. Неравнодушные горожане возложили туда цветы и поставили свечи. К ним присоединился и губернатор края Вячеслав Шпорт. По словам главы региона, виновных в теракте невозможно назвать людьми. Муфтий ДФО Ахмад хазрат Гарифуллин призвал всех россиян оказать помощь родственникам погибших и поддержать друг друга в борьбе с терроризмом.

Другой важной новостью, но уже в масштабах Хабаровска, стало ДТП в районе арены «Ерофей». На улице Павла Морозова иномарка с водителем и пассажиром внутри рухнула в котлован. Его вырыли строители гипермаркета «Леруа Мерлен». Представители компании утверждают, что мэрия Хабаровска заставила их восстановить проезжую часть в первозданном виде. Но, как помнят горожане, это не первый случай в том районе города. Первым был провалившийся погрузчик: обвал асфальта под спецтехникой произошёл в ночь на 14 марта. Потом на пешеходной дорожке около «Ерофея» ушла под землю тротуарная плитка. Теперь — ещё одно происшествие. Так что, если возле арены будут новые подобные инциденты, которые вскроют недостатки при строительстве дороги, уже заранее известно, кого в этом обвинят — тех, кто сейчас проводит там работы.

Тазики к бою готовь! В Хабаровске в конце апреля начнутся первые отключения отопления и горячей воды. ТЭЦ уйдут на ремонт, на теплосетях стартуют гидравлические испытания. Правда, без «тёпленького» уже остались жители многоэтажного жилого дома на улице Истомина, 75. Там произошла локальная коммунальная авария. А пока пострадавшие хабаровчане ищут вёдра, тазы и кипятильники, другие мечтают о новых мусорных баках — «капсульных». Так утверждает мэрия. От них, дескать, грязи меньше и пользы больше.

Немного о спорте. Хабаровчанин Сергей Юртаев стал вторым на международном турнире по бильярду «Кубок Агоры». Представитель дальневосточной столицы обыграл нескольких чемпионов мира, но в финале не устоял перед женщиной. Именитая спортсменка не оставила ему шансов и победила со счётом 72:46. И если для бильярдистов сезон только начинается, то хоккеисты с мячом его уже завершили, но сложив клюшки не сидят. Полузащитник «СКА-Нефтяника» Максим Ишкельдин открыл в арене «Ерофей» тренировочный лагерь для спортсменов 14-15 лет. Вместе с Михаилом Юрьевым чемпион России не даёт им прохлаждаться — подростки выходят на две тренировки ежедневно. А лыжники в Хабаровском крае официально закрыли сезон — провели заключительные соревнования «Мяо-Чан». Участие в лот-марафоне приняли около 500 человек, в том числе иностранцы.