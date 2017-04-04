Ледоход на Амуре у Хабаровска начнётся на пять дней раньше

Амур у Хабаровска по прогнозам гидрологов вскроется 13 апреля, однако это может случиться и на три дня раньше. В этом году ледоход начнётся на пять-десять дней раньше обычного срока. Это произойдёт благодаря установившимся высоким температурам воздуха.

«Раньше всего ледоход начнётся в Бикинском, Вяземском районах, а потом уже у Хабаровска. Снег уже сошёл, особых осадков синоптики пока не ждут, поэтому паводков мы пока не ждём, хотя такая вероятность не исключена», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела гидропрогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Наталья Ефремова.

Сейчас толщина льда на большинстве рек региона составляет 80-100 сантиметров. Тоньше всего покров на реке Хор у села Бичевая в районе имени Лазо.

На среднем и нижнем Амуре ледоход начнётся в 20-х числах апреля, позже всех вскроется последний — там процесс начнётся только в конце апреля-начале мая. Другие реки в Хабаровском крае ещё не отошли от «спячки», как и в Амурской области и в ЕАО. Зато в Приморье ледоход активно идёт уже на нескольких реках.

Агентство писало, что летние речные пассажирские перевозки по Амуру стартуют в краевой столице 29 апреля. Теплоходы будут ходить по трём маршрутам на острова Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. На эти цели администрация Хабаровска выделит более 30 миллионов рублей.