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Бюджет фонда ОМС Хабаровского края в 2017 году не уменьшится

Бюджет фонда ОМС Хабаровского края в 2017 году не уменьшится
В Закдуме региона объяснили, что сокращающие поправки носят технический характер
вчера, 16:45
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Александр Янышев

Депутаты краевого парламента объяснили суть поправок к закону о бюджете регионального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год, которые ранее прошли первое чтение в Законодательной Думе. Народным избранникам пришлось провести специальный брифинг, чтобы опровергнуть заявления о том, что расходы на здравоохранение в крае существенно сократятся в текущем году.

Законопроект об изменениях в бюджете краевого Фонда ОМС получил одобрение на очередном заседании Закдумы. Речь в нём идёт об уменьшении субвенций из федерального центра почти на миллиард рублей: доходную часть этого бюджета сокращают более, чем на 950 миллионов рублей, или на 4,6 %. После внесения поправок она составит немногим более 20 миллиардов рублей.

Как объяснила журналистам председатель постоянного комитета Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию Наталия Пудовкина, краевые депутаты должны принять эти поправки. С 2013 года бюджет регионального Фонда ОМС формируется в основном за счёт поступлений из федерального центра: это позволяет выровнять ситуацию с оказанием медицинской помощи в стране. В конце 2016 года предполагалось, что средний подушевой норматив, определяющий размер субвенций для регионов, в 2017 году составит 9,3 тысячи рублей. На основе этих данных был принят закон о бюджете краевого Фонда. Однако итоговый показатель составил 8,9 тысячи рублей, поэтому Хабаровский край получит меньше средств в течение года.

«После того, как законопроект прошёл обсуждение на комитетах и на заседании Думы, мы увидели в средствах массовой информации, что полного понимания ситуации нет. Речь шла о «резком снижении расходов на медицину», о резком ухудшении её состояния в крае. Хочу акцентировать внимание на том, что подушевой норматив даже после уточнения составляет на 400 с лишним рублей больше, чем в прошлом году. Рост бюджета ОМС к предыдущему периоду — больше, чем на 4,5 процента», — отметила в выступлении председатель думского комитета по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа.

Она подчеркнула, что именно на лечение жителей края в 2017 году направят на 875 миллионов рублей больше, нежели в предыдущем. Ирина Штепа отдельно обратила внимание на то, что региону в связи с обсуждаемыми поправками не придётся урезать расходы на капитальный ремонт медицинских учреждений и приобретение оборудования для них.

«В тариф Фонда ОМС ни капремонт, ни покупка оборудования не закладываются изначально. Источником средств в таких случаях служит краевой бюджет, на который данные поправки никоим образом не влияют. И в нём учтены деньги на эти цели — перед принятием главного финансового документа эти статьи расходов увеличили на 670 миллионов рублей», — добавила Ирина Штепа.

Первый заместитель директора краевого Фонда ОМС Андрей Марычев также отметил, что поправки в том виде, в котором их сегодня рассматривает региональный парламент, не ведут к снижению объёма медицинских услуг. Средства из федерального центра будут поступать в регион ежемесячно равными долями: количество жителей края, которые получат лечение в этом году, сокращать никто не собирается.

 
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