Хабаровский букинистический магазин прекратил своё существование

Наступил тот день, когда единственный букинистический магазин в краевой столице официально закрылся. Сегодня, 4 апреля, прохожие заметили, что на фасаде уже нет вывески. Витрины, выходящие на улицу, остались без товара, а дверь магазина неизвестный мужчина закрывал на ключ. У крыльца стояли несколько женщин — по-видимому, сотрудницы, которых теперь должны перевести на новые рабочие места в других магазинах сети.









РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о ситуации, которая сложилась вокруг магазина «Букинист». В местных средствах массовой информации появилась информация о том, что торговая точка на грани закрытия. Причиной называли выставление на торги помещения, где располагался магазин.

Генеральный директор сети «Книжный мир», которой принадлежит и «Букинист», Нина Чупина поделилась с корреспондентом агентства планами по поводу торговой точки. Персонал, который там трудился, не уволят, а просто переведут в другие магазины. Что касается причин закрытия, руководитель объяснила, что насильно никого не выгоняли — она сама приняла решение о ликвидации «Букиниста» из-за его нерентабельности, поэтому договор аренды с собственником помещения продлевать не собиралась.