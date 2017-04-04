Беды "Солнечного города" в Хабаровске расследует Роспотребнадзор

Решение коммунальных проблем жителей комплексов «Солнечный город» и «Крылатское», расположенных в пригороде Хабаровска, «спотыкается» о взаимоотношения застройщика и управляющих компаний. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее подробно рассказывало о том, что в обоих массивах малоэтажной застройки люди жалуются, в частности, на некачественное отведение канализационных стоков. Так, в «Солнечном городе» ситуация и вовсе критическая — нечистоты ранней весной растеклись даже за пределы комплекса зданий.









Сложившиеся проблемы на днях стали предметом обсуждения на круглом столе, инициированном местным отделением Общероссийского народного фронта. При этом глава строительной компании, которая возводила оба жилмассива, Алексей Коломеец, признал наличие отдельных недоработок при сдаче домов, но не в части некачественной системы водоотведения.









«Были оборудованы шамбо, были куплены две машины, которые регулярно вывозили отходы и полностью всех удовлетворяли. Никаких разливов не было. Но за три года обслуживания внутренних сетей они засорились. Никто их не чистил, а меня не вызывали. Сети засорились и вода пошла верхом» — поделился застройщик.









Несмотря на это, он готов решить и такую проблему при условии, что управляющие компании, да и сами жильцы будут ответственно относиться, в частности, к оплате коммунальных услуг. Клубок этих взаимоотношений пока что остаётся запутанным, что не отрицают и владельцы жилья, и представители «управляек». Чтобы разобраться, руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса хабаровского отделения ОНФ Владимир Сидоров предложил создать рабочую группу. К решению проблем он призвал также подключиться официальные полномочные органы.





«Ситуация, которая сложилась в этих двух жилищных комплексах, даже по снимкам, которые мы видели, — это просто вопиющая ситуация. Просто жаль людей, которые стали её заложниками. Канализационные стоки не должны разливаться по рельефу, это однозначно. В первую очередь, в этом, наверное, виноваты и застройщик, и управляющая компания, и органы местного самоуправления, которые не осуществляют должный надзор за правилами благоустройства. Я внимательно ознакомилась с этой ситуацией и изучила весь реестр обращений, которые поступали у нас по этому вопросу. На сегодняшний день у нас есть зарегистрированная жалоба по «Солнечному городу», которую перенаправила нам природоохранная прокуратура. Будем проводить по ней административное расследование в рамках действующего законодательства», — рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Ирина Зубун.









Она считает очевидным, что неудовлетворительная санитарно-эпидемиологическая ситуация и несвоевременное проведение санитарной очистки могут стать причиной возникновения вспышки инфекционных заболеваний, которая легко распространится среди людей. Известно также, что организованная рабочая группа уже посетила «Солнечный город», чтобы ещё раз оценить масштабы проблемы на месте, а сегодня, 4 апреля, состоится её первое заседание.