Лыжник из Чехии выиграл лот-марафон "Мяо-Чан" в Хабаровском крае

В посёлке Горный Хабаровского края завершился 28-й лот-марафон «Мяо-Чан» на призы Олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой. На старт вышли порядка 500 лыжников из разных регионов России и других стран мира. Победителем в возрастной группе до 45 лет стал чех Иржи Сухий.









«Это гонка стала последней в этом сезоне. В целом, он сложился для меня очень неплохо, я стал бронзовым призёром чемпионата Чехии в своем возрасте. В Хабаровском крае я первый раз и очень понравилась природа. Был четыре года назад на Аванчинском марафоне, который проходит на Камчатке, но из-за сильного тумана практически ничего не видели. Здесь же была очень хорошая погода», — рассказал корреспонденту РИА «Восток Медиа — Хабаровск» Иржи Сухий.





Промио него участниками лот-марафона стали спортсмены из Германии и Таиланда. Уроженка экзотической азиатской страны Пуньяна Клобучек приехала в посёлок Горный вместе с супругом Генрихом. Они преодолели дистанцию в 25 километров. Не исключено, что в ближайшие годы соревнования приобретут международный статус.









На «королевскую» дистанцию в 50 километров вышли около двухсот спортсменов. Остальные преодолели расстояние в 25, десять и пять километров. А самые юные лыжники прошли всего 500 метров. Мероприятие посетил отец прославленной лыжницы Анатолий Чепалов. После завершения спортивной карьеры его семья обосновались в Сыктывкаре. Сейчас Анатолий Михайлович отошёл от тренерской деятельности и занимается воспитанием внуков.









«Проводить в этих условиях соревнования такого уровня трудновато. Я представляю, как было непросто организовать, собрать участников, призы. Благодарен ребятам, что они проводят марафон. Он интересен для людей, а значит — надо его проводить и дальше», — отметил заслуженный тренер России Анатолий Чепалов.





На дистанции в 50 километров среди девушек лучший результат показала Алёна Трапезникова. Комсомольчанка, специализирующаяся на спортивном ориентировании, на полторы минуты опередила хабаровчанку Алину Васильеву и почти пять минут выиграла у другой знаменитой ориентировщицы Анастасии Кравченко.









Среди мужчин первым к финишу пришёл хабаровчанин Константин Кузнецов, преодолевший дистанцию за один час, 47 минут и девять секунд, второе место занял Егор Оспельников, замкнул тройку лидеров призёр чемпионата мира по спортивному ориентированию Сергей Горланов. После первого круга он был лидером, однако не смог удержать заданный темп, а за километр до финиша сломал палку.