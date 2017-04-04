В Хабаровске автолюбитель на иномарке рухнул в строительный котлован

Яма на одной из главных магистралей города появилась в ходе строительных работ для "Леруа Мерлен"

В ночь на вторник напротив арены «Ерофей» 32-летний водитель на Toyota Corolla влетел в котлован, который вырыли рабочие строительной площадки «Леруа Мерлен». В результате жёсткого ДТП травмы получил шофёр «Тойоты» и его попутчик — 22-летний мужчина, сидевший на переднем пассажирском сидении. Водителя госпитализировали в краевую больницу № 2 с тяжёлым переломом костей голени. Пассажиру повезло больше — врачи решили, что юноша может вылечить перелом стопы и рваные раны лица в домашних условиях.

Авария произошла на глазах у многочисленных свидетелей. Очевидцы вызвали медиков и полицейских, а также помогли травмированным мужчинам выбраться из ямы. После падения под капотом седана что-то задымилось. Из числа автомобилистов нашлись те, кто пожертвовал своими огнетушителями, чтобы не допустить возгорания в моторном отсеке «Короллы». Кроме мужчин, сидевших в салоне седана в момент аварии, пострадавших не было.

Иномарка двигалась в сторону центра Хабаровска по улице Павла Морозова. Машина ехала практически посреди дороги и шофёр не заметил, что на его пути стоит преграда в виде бетонных блоков, обтянутых сигнальной лентой. Рядом с котлованом строители оставили предупреждающие знаки — «Объезд» и «Ведутся ремонтные работы». Но автолюбитель не заметил их — на полном ходу он протаранил бетонный блок, а потом машина рухнула в яму, уткнувшись капотом в грунт.

По словам очевидцев, скорость иномарки была далека от допустимой. Также свидетели происшествия говорили о том, что причиной крушения могли послужить гонки, которые устроил водитель Toyota Corolla с другим автомобилистом — он покинул место происшествия.

Уже в первые минуты после ДТП в социальных сетях появились фотографии машины, лежащей в яме. Первыми снимки очевидцев опубликовали тематические паблики в Instagram.









В группе dtp_khv развели горячую дискуссию по поводу случившегося — кто-то оправдывал водителя тем, что ограждения вокруг ямы плохо видно, а кто-то, напротив, высказывал негативное отношение к участнику ДТП.

«Я стоял на светофоре на индуху поворот вот этот тавришь и его друг пронеслись на скорости 140 км примерно на красный чуть не сбив пешехода ! Жаль конечно парня ! Но это карма в действии», ─ рассказал evgen_88_27_ (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«что это произойдет было очевидно и ожидаемо», ─ предположил mexxflyто

«Народ да если бы он ехал 60 как положено этого бы не случилось», ─ возмутился ovsyannroman.

«Вы прям все такие молодцы и ездите по этому участку 60км.ч ночью??? Вчера ночью тоже летел там и в последний момент увидел эти блоки. Ничего там не видно, никакого дополнительного светового оборудования там нет!!», ─ возразил jzx_100v.

«видео выше посмотрите! Вам недостаточно трех предупреждающих временных знаков на желтом фоне? Бетонных блоков? Какие вам еще нужны поедупреждения? Может открытку лично послать?», ─ сообщила akira_zero_450.

«не кто не без греха но нужно знать где превышать скорость! я повторяю был свидетелем как эти ребята в тот момент когда я остановился на светофоре на красный, пропуская пешехода! Перекрёсток с индустриальной, они пронеслись по встречке пересекая две сплошные !!! ну минимум 140-150 км на все деньги этой "короллы-карины " напугав до полу смерти пешехода и меня с женой и ребёнком в машине! и всех кто стояли как и я на светофоре при этом была и вторая машина что пронеслась с аналогичной скоростью и манерой по всей видимости это была гонка на утелях», ─ добавил evgen_88_27_.

«Так то там знаки висят, метров за 100 примерно, которые информируют о дорожных работах и устанавливают временное ограничение скорости 40 км/ч. Надо просто внимательней быть, а не искать виновных на стороне», ─ резюмировал igifron.









Экспресс-освидетельствование на состояние алкогольного опьянения водитель «Тойоты» на месте происшествия не прошёл из-за срочной госпитализации. В условиях стационара врачи должны будут провести эту процедуру, а её результаты передать полицейским. Известно, что водительского удостоверения 35-летний мужчина не имеет и никогда его не получал.