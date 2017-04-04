В Хабаровске автолюбитель на иномарке рухнул в строительный котлован

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Яма на одной из главных магистралей города появилась в ходе строительных работ для "Леруа Мерлен"
|Фото: социальные сети
В ночь на вторник напротив арены «Ерофей» 32-летний водитель на Toyota Corolla влетел в котлован, который вырыли рабочие строительной площадки «Леруа Мерлен». В результате жёсткого ДТП травмы получил шофёр «Тойоты» и его попутчик — 22-летний мужчина, сидевший на переднем пассажирском сидении. Водителя госпитализировали в краевую больницу № 2 с тяжёлым переломом костей голени. Пассажиру повезло больше — врачи решили, что юноша может вылечить перелом стопы и рваные раны лица в домашних условиях.
Авария произошла на глазах у многочисленных свидетелей. Очевидцы вызвали медиков и полицейских, а также помогли травмированным мужчинам выбраться из ямы. После падения под капотом седана что-то задымилось. Из числа автомобилистов нашлись те, кто пожертвовал своими огнетушителями, чтобы не допустить возгорания в моторном отсеке «Короллы». Кроме мужчин, сидевших в салоне седана в момент аварии, пострадавших не было.
Иномарка двигалась в сторону центра Хабаровска по улице Павла Морозова. Машина ехала практически посреди дороги и шофёр не заметил, что на его пути стоит преграда в виде бетонных блоков, обтянутых сигнальной лентой. Рядом с котлованом строители оставили предупреждающие знаки — «Объезд» и «Ведутся ремонтные работы». Но автолюбитель не заметил их — на полном ходу он протаранил бетонный блок, а потом машина рухнула в яму, уткнувшись капотом в грунт.
По словам очевидцев, скорость иномарки была далека от допустимой. Также свидетели происшествия говорили о том, что причиной крушения могли послужить гонки, которые устроил водитель Toyota Corolla с другим автомобилистом — он покинул место происшествия.
Уже в первые минуты после ДТП в социальных сетях появились фотографии машины, лежащей в яме. Первыми снимки очевидцев опубликовали тематические паблики в Instagram.
«Я стоял на светофоре на индуху поворот вот этот тавришь и его друг пронеслись на скорости 140 км примерно на красный чуть не сбив пешехода ! Жаль конечно парня ! Но это карма в действии», ─ рассказал evgen_88_27_ (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
«что это произойдет было очевидно и ожидаемо», ─ предположил mexxflyто
«Народ да если бы он ехал 60 как положено этого бы не случилось», ─ возмутился ovsyannroman.
«Вы прям все такие молодцы и ездите по этому участку 60км.ч ночью??? Вчера ночью тоже летел там и в последний момент увидел эти блоки. Ничего там не видно, никакого дополнительного светового оборудования там нет!!», ─ возразил jzx_100v.
«видео выше посмотрите! Вам недостаточно трех предупреждающих временных знаков на желтом фоне? Бетонных блоков? Какие вам еще нужны поедупреждения? Может открытку лично послать?», ─ сообщила akira_zero_450.
«не кто не без греха но нужно знать где превышать скорость! я повторяю был свидетелем как эти ребята в тот момент когда я остановился на светофоре на красный, пропуская пешехода! Перекрёсток с индустриальной, они пронеслись по встречке пересекая две сплошные !!! ну минимум 140-150 км на все деньги этой "короллы-карины " напугав до полу смерти пешехода и меня с женой и ребёнком в машине! и всех кто стояли как и я на светофоре при этом была и вторая машина что пронеслась с аналогичной скоростью и манерой по всей видимости это была гонка на утелях», ─ добавил evgen_88_27_.
«Так то там знаки висят, метров за 100 примерно, которые информируют о дорожных работах и устанавливают временное ограничение скорости 40 км/ч. Надо просто внимательней быть, а не искать виновных на стороне», ─ резюмировал igifron.
В отделе пропаганды ГИБДД УМВД России по городу Хабаровску сообщили, что ограждения и знаки вокруг котлована установлены в соответствии со всеми нормативами. Поэтому причина ДТП — не в нарушении мер безопасности со стороны строителей, ведущих ремонтные работы на проезжей части.
«Аномальная» зона на улице Павла Морозова меньше чем за месяц привлекла к себе довольное большое количество происшествий. Первым в череде неприятностей был провалившийся погрузчик, о котором агенство писало ранее. Обвал асфальта под спецтехникой произошёл в ночь на 14 марта. Второй случай был связан с просадкой асфальта, только с другой стороне дороги. Практически в это же время на пешеходной дорожке около арены «Ерофей» ушла под землю тротуарная плитка. На минувших выходных водитель малолитражной машины так же, как и шофёр «Тойоты», не заметил бетонные блоки и протаранил их.
Врезалась в блоки перед ерофеем ремонт дороги, открылись все подушки🚧🚧🚧 ❗Благодарим нашего подписчика за предоставленный материал. 🚧🚧🚧 📍Друзья, подписывайтесь на полезные аккаунты: 1⃣ 🚔 @dtp_khv_avtoshop 🔞 @dv_shock_ 2⃣ 🤳 @selfie_studio_khv 💼 @hozyain___barin 3⃣ 🔥 @par_khv 😁 @white_smile_pro_khv 💁 @alenkisvetok ⌚ @chas_pic 👯 @ladysecret_khv 🏩 @odegdadv 🚘 @4_takta ✊ @bigbro.khabarovsk 🚙 @intershini27